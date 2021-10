Pomyslnou třináctou komnatu představuje na proslulém opočenském zámku jeho téměř celé druhé patro, kam mohli zatím návštěvníci nahlédnout jen při mimořádných prohlídkách. Oficiálně se tady otevře druhý prohlídkový okruh na jaře 2022, ale už nyní je vidět, že se tu za uplynulé měsíce leccos změnilo. Restaurátoři se pustili nejen do obnovy stropů, ale také podlah, oprav tapet a výmalby, ozdobných kamen, pulírovalo se v koupelně a na dalších místech. Restaurátorské práce se už dokončují, a tak přicházejí na řadu smetáky, čistí se zaprášené, avšak už obnovené historické podlahy, pastují, leští se nábytek, myjí okna. Na okna bude ještě třeba ušít závěsy a navěsit dobové záclony. Právě ty však na trhu patří k nedostatkovému zboží.

"Záclony budeme muset shánět v Anglii nebo až v Maroku," říká kastelán Tomáš Kořínek.

Jak připomíná, do těchto prostor se návštěvníci ještě letos podívají. "Předposlední víkend v říjnu 23. a 24. října, kdy bude druhé patro mimořádně zpřístupněno a byli bychom rádi, kdyby už některé místnosti byly alespoň částečně zařízené."

Tomáš Kořínek v rozhovoru pro Deník nejen zhodnotil letošní, covidem poznamenanou sezonu, ale také prozradil, co návštěvníky čeká v té nové. Mimo jiné i původní trasa projde úpravami.

Jaká byla letošní, opět zkrácená návštěvnická sezona na opočenském zámku?

Letos jsme začínali ještě o něco později než v loňském roce, až 1. června. Ta sezona byla velmi zvláštní, v červnu skoro ještě nikdo nechodil, v červenci a srpnu zase ano, ale tak 10 až 15 procent lidí se na pokladně otočilo a řeklo, že si chtějí užít dovolenou a v roušce do zámku nepůjdou, což chápu. Někomu to nedělá dobře, když se dusí v práci, nechce se dusit i na dovolené. Za nás tak určitě byla slabší sezona než před rokem, kdy jsme trhali rekordy. Ale když to srovnám s rokem 2019, nebyla tak špatná. Například v červenci 2019 přišlo 14 800, letos 16 500.

Co pro návštěvníky chystáte pro příští rok?

Sedm místností v druhém patře budeme mít na příští sezonu připravených, kompletně zrestaurovaných, dalších přibližně deset jich bude otevřeno tak, jak jsme je našli, kdy se tam 50 či 60 let nic moc nedělo. Tyto prostory ještě později restaurování čeká. Lidé tak budou moci alespoň srovnávat.

Co bude tématem prohlídek ve druhém patře?

Příbuzenstvo Josefa Colloredo-Mannsfelda a rodové sbírky, protože prohlídka bude končit v rodovém muzeu. Ve dvou místnostech budou vystaveny sbírky, které opočenský zámek skrývá - do obytného interiéru se tak úplně nehodí. Je to třeba obrovský soubor divadelních kostýmů z 19. století, numismatická sbírka, takovou perličkou jsou mumifikovaní holubi ze starověkého Egypta a jsou tam další zajímavosti. Ale to bude až tu příští sezonu.

Přes zimu se tu bude hodně šoupat nábytkem, věšet nové obrazy a snad, pokud covid "dá", bychom měli 2. dubna 2022 otevřít. Uvidíme, jaká bude situace. Nové expozice by se měly otevřít ke stoletému výročí zpřístupnění opočenského zámku veřejnosti, které uplyne právě v roce 2022. Zpřístupnili ho už Colloredo-Mannsfeldové.

Bylo to tehdy běžné?

Šlechta to dělala. První, co vím, v celé střední Evropě byl zpřístupněný snad už na začátku 19. století hrad Frýdlant, kde Clam-Gallasové měli takové hradní muzeum. My spadáme do éry zpřístupňování za první republiky. Dělalo se to z toho důvodu, že pokud majitel zpřístupnil svoji kulturní památku veřejnosti, první republika na to reflektovala a snížila dotyčnému daně.

Ale prohlídky nevypadaly tak jako dnes, že by tady byla pokladna a s návštěvníky by chodil nějaký průvodce. Trochu jsme po tom pátrali. Jako správce tu tehdy, v tom roce 1922, působil děd hudebního skladatele Luboše Sluky. Ten nám říkal, že si dědeček mohl vybrat, koho zámkem provede. Pokud se mu nepozdával, že by tady mohl například něco zničit nebo ukrást nebo cokoli jiného, tak ho neprovedl. Soukromými prostorami se neprovázelo, jen místnosti se slavnými opočenskými sbírkami, jako byly obrazárny, zbrojnice. To, co návštěvníci zaplatili, bylo pro správce takovým přivýdělkem.

Zmínil jste zbrojnice. Čekají i je nějaké změny?

Reinstalace bude vracet zámek do doby před první světovou válkou. Máme jednak celkem pěkný inventář z roku 1910, podle kterého se orientujeme, a jednak máme některé místnosti i vyfotografované. Právě i podle těchto fotografií se zbrojnice budou vracet do podoby, jak vypadaly před rokem 1914. Bude zrušena orientální zbrojnice, je novodobá, nikdy tady historicky nebyla. Věci z ní budou navráceny na svá původní místa, ať už do rytířského či loveckého sálu. Místnost orientální zbrojnice pak budeme využívat ke krátkodobým výstavám.

Budou mít návštěvníci ještě letos možnost vstoupit do orientální zbrojnice?

Určitě. Máme otevřeno v říjnu ještě o víkendech a na 30. října chystáme akci, kterou jsme nazvali Rozloučení s orientální zbrojnicí, kdy bychom ji symbolicky uzavřeli. Po celou zimu nás pak čeká spousta práce a modlím se, abychom to během těch pěti měsíců všechno stihli.

Spousta práce je i na letohrádku, jak to vypadá s jeho plánovanou rekonstrukcí?

Letohrádek se dostal do priorit fondu Správy majetku ve vlastnictví státu a je podán projekt na opravu střechy. V současné době leží na ministerstvu kultury a čeká se na čísi podpis, aby se mohla začít soutěžit firma.

Začne se výměnou šindelové střechy, protože ta je v naprosto nejhorším stavu. Bude to hodně nákladné. Je tam taková zvláštnost - v projektu je zahrnuta oprava věžičky s barokní bání a ta báň se musí na věžičku nějakým způsobem dostat. A protože ani největší jeřáb v republice nemá tak dlouhé rameno, jsou dvě možnosti, kdy bude třeba ji sestavit na zemi. Buď se opět celá rozloží, odnese se po částech nahoru a tam se zase složí, nebo se sestaví na zemi, pak ji zavěsí pod vrtulník, který ji nahoru vynese a usadí.