Zkušenosti z minulých ročníků dávají záruku, že se opět blíží přehlídka obrovské nápaditosti realizované zlatými českými ručičkami i hlavičkami do nejmenších detailů. A tak je jasné, že hladinu rybníka Dvorský budou krátce po 14. hodině čeřit osádky všech možných i nemožných bárek a lodí, vedených kapitány a kormidelníky.

Kdo se letos vypraví do boje o Putovní pohár, Sladké kormidlo a sympatie diváků, se početní diváci, kteří jistě zaplní přilehlé břehy, dozví až během přehlídky přihlášených plavidel. Dávno dopředu je však jisté, že o zábavu nebude určitě nouze. Jako důkaz stačí vzpomenout mnohé vypovídající názvy plavidel z roku 2018 - Nevinní, Krakonoš a Trautenberk, Včelky, Ať žijí duchové v kategorii do 15 let a Houmeles, Převozník Charón, Protiklady, Asterix a Obelisk a Batman v kategorii starších.

Podmínky účasti jsou celkem jednoduché. Pořadatelé ze spolku ProPřepychy v propozicích uvádějí, že účast není omezena věkem, národností, bydlištěm, etnickou či politickou příslušností ani vyznáním. Závodí se na vlastnoručně vyrobených či upravených plavidlech s vlastním nebo přírodním ekologickým pohonem… Nechcete se také přidat?

Dana Ehlová