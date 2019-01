Rychnovsko – Ačkoli by se mohlo zdát, že dnešní děti sedí jen u počítačů a tabletů, zájem o letní tábory ukazuje opak.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Chládek

Příměstský táborPříměstské tábory jsou alternativou ke klasickým vícedenním táborům. Jsou vhodné zejména pro vyplnění volného času dětí, jejichž rodiče jsou během dne v práci a nemohou se jim věnovat.



Tento problém nastává hlavně během letních prázdnin, kdy mají děti hodně času. Program spočívá v tom, že děti stráví celý den plný pohybu, zábavy a dobrodružství s novými kamarády a večer spí doma. Po celý den je zajištěn bohatý program, pitný režim i strava.



Příměstské tábory se pořádají v rozmezí pěti až sedmi dnů a jsou většinou založeny na konkrétní téma. Oblíbené jsou zejména u rodičů s malými dětmi, kterým se líbí, že má jejich dítě během dne o zábavu postaráno a večer se v pořádku vrátí domů.



Pro děti je pobyt méně stresující než u klasických táborů, kde jsou odloučeny od rodičů na několik dní. Časově jsou tyto tábory přizpůsobené zejména rodičům a jejich pracovní době. První příměstské tábory začínají v červenci a trvají do konce srpna. Pořadatelé vymýšlejí stále nová a zajímavá témata, na která se snaží nalákat děti všech věkových kategorií.



Příměstské tábory: Rychnov nad Kněžnou

1 den: 250 Kč 2 dny: 550 Kč

3 dny: 900 Kč 4 dny: 1000 – 1600 Kč

Minimálně týden až čtrnáct dní v roce totiž většina dětí svět techniky opouští a vydávají se – stejně jako kdysi jejich rodiče – vstříc táborovým dobrodružstvím.

„Zájem je hlavně o akce, kde děti odjíždějí pryč na nějakou konkrétní dobu – sedmdesát procent pobytových táborů je proto již obsazeno. Jiné to je u příměstských táborů, kde není limitován počet dětí, protože není potřeba pronajímat lůžka na spaní, tam není kapacita tak omezená," prozradil ředitel rychnovského Déčka Josef Solár.

Důležité proto je přihlásit dítě včas. Každý tábor má svoji kapacitu. Přihlášky je možné podat už dva měsíce před začátkem pobytu, ale je to individuální.

Letní tábory jsou vhodné pro děti, které se chtějí něco nového naučit a poznat nové kamarády. Možnost poslat dítě během letních prázdnin na tábor využívají zejména rodiče s časovou tísní, ale i ti, kteří chtějí, aby se jejich dítě osamostatnilo a užilo si prázdniny „postaru". Oblíbenost táborů proto poslední dobou stoupá.

„Pro rodiče je důležitý především tým lidí, tedy personální složení konkrétního tábora. Dále pak tématika. My se snažíme děti motivovat k tomu, aby se učily nové věci," vysvětluje Solár.

Velkým lákadlem jsou proto tématické tábory, které nabízí specifické a netradiční zaměření. Škála jejich témat je opravdu pestrá.

Nejoblíbenější jsou tábory se sportovní a uměleckou tématikou. Dále pak tábory zaměřené na poznávání přírody a různých her. Domy dětí se navíc každoročně snaží nabídnout něco nového.

„O novinky se snažíme, ale jedná se spíše o doplnění již známých táborů z předešlých let. Struktura je pořád stejná. V loňském roce se nám představil English Camp, který umožňuje dětem procvičit si angličtinu s vedoucími, kteří jsou rodilými mluvčími," popisuje ředitel rychnovského Déčka.

Nejen téma, ale také finance jsou důležitým faktorem, podle kterého se rodiče rozhodují. Cena táborů se liší, za ty pobytové je však nutné si připlatit.

Průměrné ceny táborů včetně jednodenních se pohybují od 250 do pěti tisíc korun. Někteří organizátoři navíc nabízejí možnost splátkového kalendáře. Ten rodiče využívají zejména u táborů s vyšší cenou.

„Ano, cena je pro rodiče důležitá. Řekl bych, že naše ceny jsou dobré a nízké, vzhledem k tomu, že si platíme i pronájem místa pobytu. Pro malé děti využívají rodiče naší nabídky z příměstských táborů, kde je výhoda přespání doma," popsal situaci v rychnovském domě dětí Josef Solár.

Děti ve Zdobnici stráví prázdniny jako v knize Vesmírná odysea

Rychnovsko – Zajímavým příkladem netradičního tábora může být ten, který pořádají ve Zdobnici v Orlických horách. Zaměřený bude na astronomii a kosmonautiku. Nese název Vesmírná odysea-Spin a koná se na začátku srpna.

„Nabízíme přátelský kolektiv a zábavný program, který je pro děti i poučný. Hlavním lákadlem je noční pozorování oblohy a bojové hry. Další zajímavostí je, že po celou dobu tábora je program provázen celotáborovou hrou podle sci-fi románů. Název pobytu Vesmírná odysea je odvozen od známé sci-fi knihy. Je to vlastně cesta vesmírem," popsala Věra Bartáková, jedna z vedoucích tábora.

Vzhledem k samotnému názvu je tábor vhodný pro děti od 10 do 15 let. Kurz je na 14 dní a stojí 4100 korun. Z osmadvaceti míst je stále volných deset. „Orlické hory jsou krásné a děti aktivity baví natolik, že nemají čas zlobit. Většina nováčků si po účasti na našem táboře ihned pořídí svůj dalekohled," dodala Věra Bartáková. Další zajímavý tábor, tentokrát příměstský (děti do něj jen dochází), se uskuteční na začátku července v Kostelci nad Orlicí. Jeho hlavní náplň? Sport – konkrétně běh.

Ve třech dnech si zájemci mohou oběhnout tři tratě. Akce je vhodná i pro děti s rodiči. Cena běhu na jedné trati činí 50 korun.

Odloučení od rodičů nemá být zkouškou odvahy

Rychnovsko – Opět přinášíme zajímavý text, který odpovídá na otázky, které napadají v souvislosti s letním táborem snad každého rodiče. Pro jedno dítě je totiž tábor zábavou, ale další může kvůli odloučení od rodičů pociťovat lítost a strach.

Podle docenta psychologie JANA LAŠKA by se to nemělo v žádném případě přehánět a už vůbec ne, pokud je to poprvé.

„Rodiče by neměli zkoušet, co dítě vydrží, některé to může snášet dobře a přijet s pocitem, že se mu tam opravdu líbilo, mohou ale nastat i opačné případy. Tři týdny jsou poměrně dlouhá doba, to bych rozhodně nedoporučoval, pokud je to poprvé," uvádí Jan Lašek. Děti by se totiž měly na větší odluku od svých blízkých nejprve připravit. Dobrá varianta je podle Jana Laška tábor pro rodiče s dětmi.

„Tento pobyt je na začátek opravdu vhodnou volbou, mnohdy jsou rodiče překvapeni, co jejich dítě dokáže, a naopak, i děti se mohou divit, co v rodičích je. Nakonec si spolu užijí spoustu zábavy," dodává Jan Lašek.

Psycholog také radí, že na začátek, pokud už dospělí svou ratolest někam vyslat chtějí, mělo by to být opravdu na kratší dobu, například na pět dní, ne však na měsíc.

Děti totiž na tábor jedou mnohdy s lítostí, mají strach. Na místě se pak jejich pocity mohou ještě prohloubit.

„Schvaluji tábory skautů a podobných skupin, dítě je zpravidla jejich členem, takže na táboře zažívá to samé, co i doma. Jednotlivé účastníky zná," podotýká docent psychologie Jan Lašek. Rodiče by si tedy měli pečlivě zvážit, zda je vhodné své dítě poslat na dlouhou dobu pryč. Důležité je zvážit, jakou má dítě povahu a jak bude odloučení od svých blízkých zvládat. (star)

Markéta Bernardová