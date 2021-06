Jedná se o připomínku obětí holocaustu. Postupně by měly ve městě přibývat další. Ty první čtyři jsou věnované obyvatelům č.p. 186 v Novoměstské ulici. Ve zmíněném domě žila rodina úředníka Karla Adlera, jeho manželka Marta a dcerka Hana. A také textilní inženýr Arnošt Tausik Tomský.

„Z Terezína byli Adlerovi transportováni do Osvětimi, kde v roce 1943 zahynuli v plynové komoře, celá rodina, jejich dcerce byly teprve čtyři roky,“ přiblížila smutný osud „zmizelých“ vedoucí Vlastivědného muzea v Dobrušce Pavla Skalická. Arnošt odjel jedním z prvních transportů do Malého Trostince. Ani on se nevrátil.