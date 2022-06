Kameny zmizelých, nebo též Stolpersteine, jsou speciální kameny s mosazným povrchem instalované na chodník před dům, kde oběť holocaustu žila. Samotné slovo „Stolperstein“ je výrazem pro kámen, o který se zakopává nebo má zakopnout, a vznikly podle projektu německého umělce Guntera Demniga. Kameny zmizelých v našem prostředí je napodobily. V České republice se objevují od roku 2008. Na Rychnovsku je už mají kromě Dobrušky také města Kostelec nad Orlicí, Vamberk a od letošního roku Rychnov nad Kněžnou.

Pod červenými růžemi na lesknoucích se kostkách v chodníku na Šubertově náměstí v Dobrušce jsou vyryta tři jména. Za každým z nich se skrývá tragický osud obyvatel domu č. p. 46, před nímž našly své místo. Najdete tu i jméno Josefa Fleischera. Když v roce 1880 přišel do Dobrušky se svým kamarádem Ludwigem Eislerem, nebylo mu ani třicet let. Založili spolu firmu na výrobu a prodej textilu. Po Ludwigově smrti na jeho místo nastoupil Josefův syn Karel. A firma byla úspěšná, do první světové války vyvážela do zemí rakousko-uherské monarchie, hlavně na území dnešního Chorvatska, Maďarska a Slovenska, ale také na Moravu. Silně věřící Josef se angažoval rovněž ve správě dobrušské židovské náboženské obce, v níž působil jako pokladník. Když v roce 1926 přijel do Dobrušky na návštěvu československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, byl to právě on jako významný továrník spolu se starostou židovské obce Theodorem Tohnem, kdo mu byli jako zástupci místní židovské obce představeni.

Transport do Terezína

Jenže o pár let později se nad Evropou začala stahovat černá mračna a se zesílením protisemitských ideologií se vzedmula podobně jako v minulosti další vlna pronásledování Židů, která vygradovala před 80 lety zahájením transportů do koncentračních táborů. Neminuly Josefa, jeho ženu Jenny, ani jejich příbuznou Ottilii Kohnovou, která k nim do Dobrušky utekla z Mostu před záborem Sudet. Josef Fleischer zemřel v dubnu 1943 v nedožitých 90 letech v Terezíně.

Prvních 15 kamenů zmizelých upomíná na tragické osudy rychnovských židů

„Byl nejstarším transportovaným rychnovského okresu. Jeho manželka Jenny byla transportována také do Terezína, osvobození se dočkala, ale zemřela na následky útrap 30. srpna 1945 v 71 letech. Ottilie už v roce 1943 v Terezíně,“ přibližuje smutný konec bývalých obyvatel domu na Šubertově náměstí vedoucí dobrušského muzea Pavla Skalická.

Konec v osvětimském pekle

Další tři kostky s mosazným povrchem byly nyní vsazeny do chodníku na křižovatce ulic Novoměstská a Poddomí před č. p. 15. Jen pár kroků odsud se už loni objevily první čtyři dobrušské Kameny zmizelých před domem č. p. 186. Upomínají na osudy tří členů rodiny Adlerovy a textilního inženýra Arnošta Tomského (dříve Tausika).

„V domě č. p. 15 žila v nájmu rodina Bohumila Adlera, který se narodil v roce 1877. Bohumil Adler byl otcem dvou synů – Karla a Otta. Mladší Karel Adler se s rodinou přestěhoval do č. p. 186. Bohužel ho spolu s manželkou a čtyřletou dcerkou Haničkou potkal stejný osud, jeho rodině byly v loňském roce položeny tři kameny. V tom letošním roce byly položeny kameny zmizelých jeho otci Bohumilu Adlerovi, jeho mamince Emílii narozené v roce 1881 a jeho staršímu bratrovi Ottovi narozenému v roce 1910. Všichni byli deportováni 18. prosince roku 1942 do Terezína a zavražděni v roce 1943 v Osvětimi. Z rodiny Adlerovy se nevrátil nikdo,“ dodává Pavla Skalická.