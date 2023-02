Prázdniny v Orlických horách nemusí být jen o lyžování a pekáčování, zkuste si je zpestřit i jinak. Třeba procházkou po krásné krajině, k Masarykově chatě na Šerlichu nebo kolem Kozího chlívku ke svatému Matoušovi v Jedlové… A litovat určitě nebudete ani tehdy, pokud zamíříte do deštenského Ateliéru zvonaře a hrnčířky, můžete si odsud odnést i něco na památku.

"Můžete si přijet nabarvit vlastní hrnek, poslechnout zajímavou přednášku o zvonařství, vyrobit si rolničku pro sebe nebo jako dárek pro své blízké. Objednat si u nás můžete dokonce odlití vlastního zvonu s reliéfem dle svého jedinečného přání. Máme otevřeno denně mimo pondělí a věříme, že neodoláte a přijedete podívat k nám do Deštného v Orlických horách," zvou manželé Jan a Barbora Šedovi, kteří ateliér provozují a nabízejí v něm i zážitkové programy.

Je to i jedno ze stavení Kačenčiny pohádkové stezky. Najdete ho mezi chalupami kousek za penzionem Na Staré cestě. Jeho poznávacím znamením je zvonkohra na zahradě. Otevřeno je denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 14 do 18 hodin. (workshopy lze objednávat na čísle 491491222).

Do školy sněhovým tunelem? I takové bývaly zimy v Deštném v Orlických horách

Nejen za řemesly se pak můžete vydat do deštenského Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel. Na své si tu přijdou jak dospělí, tak děti. Nahlédnete také do historie života na horách. Otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin, přičemž poslední vstup je v 16 hodin.

Expozice jsou věnované sklářství a dalším starým řemeslům, sportům, hračkám, ale i každodennímu životu v minulosti v Orlických horách. Dochovala se tu například také křtící souprava deštenských miminek. A průvodkyně k ní doplňuje: "Tato křtící souprava byla v Deštném pouze jedna. V 19. století byla moderní krajka, a proto je i ona zdobená krajkou. Jinak všechny tyto exponáty jsou darované, většinou od místních občanů," ukazuje průvodkyně jednotlivé kousky, mezi něž patří i dobové oblečení.

Orlické hory mají i jiná lákadla. Z Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horáchZdroj: Deník/Jana Kotalová

Pozoruhodná je vrstvená plastická mapa Orlických a Bystřických hor. Jejím autorem byl německý učitel, který působil na místní škole. Vznikla z plátků dřeva. "Pan učitel trochu pil a aby nepodlehl alkoholu, začal vytvářet tuto mapu. Je precizně udělaná a je na ni vyznačena i nadmořská výška. Byla nalezena po druhé světové válce ve dvojitém stropu Šerlišského mlýna," popisuje zajímavou historii díla průvodkyně.

Ve sklepě muzea si můžete prohlédnout kromě jiného historické pračky.

V Deštném se konají rovněž Muzejní vlastivědné středy, tuto středu 1. března od 19. hodin se v muzeu podíváte s Karlem Dismanem do Severního Norska.

Kdo má rád betlémy, nemůže vynechat návštěvu Olešnice v Orlických horách, kde opatrují skutečný skvost - Utzův mechanický betlém. Od října do dubna si ho lze prohlédnout v pondělí a středu od 8.30 do 16 hodin a v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8.30 do 15.30. Více informací se dozvíte na tel. č. informačního centra: 732 928 374.

Pohádková vesnice. Ve Zdobnici vítá návštěvníky a roztáčí vrtuli babka Fujavice

Za výlet stojí návštěva Zdobnice. Rodiny s dětmi nebudou litovat. Najdou tu jednak sjezdovky, lyžařskou školičku, ale také několik zajímavých postaviček rozesetých na různých místech vesnice. Třeba před chalupou Pohádka nebo přímo pod svahy. Letos k nim přibyla další. Na vysokém samorostu tu pod stříškou vyhlíží návštěvníky spolu se skřítky babka Fujavice. A není to jen tak ledajaká dekorace, se skřítky k nim promlouvá a na "zlobiváky" dokáže přivolat fujavici, vrtuli roztočí a větru poručí. Stačí zmáčknout tlačítko.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

"Skřítkům daly hlas moje děti, babce moje mamka. Babku jsem zhotovil já, ale jinak se dá říct, že se na tom podílí vždycky někdo z rodiny. Nejdřív bylo třeba sehnat vhodný strom, který jsme našli na Velké Deštné, museli jsme ho dopravit dolů a pak všechno vyrobit," vypráví provozovatel zdejšího lyžařského střediska David Dařílek, který svému dílu vdechl i život.