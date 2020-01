Hradecké služby začnou svážet vánoční stromky z domácností hned začátkem týdne. Ozdobené stromy na hradeckých náměstích zůstanou rozsvícené ještě během Tří Králů, od úterý 7. ledna je budou pracovníci technických služeb odstrojovat a během příštího týdne z hradeckých náměstí zmizí.

Hned v pondělí vyjedou do ulic vozy Hradeckých služeb a začnou svážet z městských stanovišť separace vánoční stromky. „Jejich sběr bude prováděn do konce ledna, a to na celém území města. Vzhledem k tomu, že stromky budou zpracovány v městské kompostárně na hradeckém letišti, prosíme o odstranění veškerých ozdob a nerozložitelných materiálů. Zároveň v příštím týdnu bude prováděn svoz bioodpadu, který ještě do února potrvá v četnosti jednou měsíčně. Společně s výsypem hnědých nádob budou naše posádky odvážet také připravené vánoční stromky od rodinných domů,“ říká ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek. Vánoční stromky je také možné předat rovnou na městskou kompostárnu v areálu letiště, která je pro občany v zimním období otevřena vždy v sobotu od 9 do 15 hodin a pro hradecké občany je zde ukládání bioodpadu neplacené.

Od kontejnerů do drtiče

Také v Náchodě začne svoz stromků z domácností hned v pondělí, zajišťuje jej středisko zeleně technických služeb. "Stromky se sváži od kontejnerových stání v Náchodě a z příměstských oblastí. Lidé je mohou také odvážet k likvidaci do sběrného dvora," informovala mluvčí náchodské radnice Nina Adlof a upřesnila, že shromážděné stromky se postupně naštěpkují objednanou firmou a ta také vzniklý materiál využije.

Do kamen s nimi!

Radnice v Polici nad Metují doporučuje hned několik řešení. "Nejlépe je stromky využít doma - po řádném odstrojení je zkompostovat nebo spálit v kamnech či na ohni," radí referent životního prostředí Jan Troutnar. Ti, kdo tuto možnost nemají, mohou jehličnany bez ozdob odnést na sběrné místo u hřbitovní zdi pod sídlištěm, nebo je odložit prostřednictvím sběrného dvora do kompostárny. "Stromky neodkládejte na jiná místa ve městě nebo ke kontejnerům, znemožňujete tak jejich vyvážení!" vzkazují polické technické služby.

Černá skládka

Také lidé ve Dvoře Králové nad Labem nemohou odložit stromky, kam se jim zlíbí. Likvidace má striktní pravidla a jejich porušení by mohlo znamenat založení černé skládky. "Vánoční stromky můžete odložit v neděli 19. ledna nebo 2. února, a to na stanoviště barevných kontejnerů na tříděný odpad. Svoz bude probíhat vždy v následující pondělí," vzkazuje Eva Šírková z odboru životního prostředí a upozorňuje, že ze stanovišť popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad nebudou stromky odváženy. První svoz je v plánu už v pondělí 6. ledna. "Žádáme občany, aby v případě, že budou chtít tyto svozy využít, přizpůsobili odstrojování stromků uvedeným termínům. Upozorňujeme také, že jinak bude odkládání stromků na stanoviště kontejnerů na tříděný odpad nebo ke kontejnerům a popelnicím na směsný odpad, považováno za založení černé skládky," varuje Eva Šírková. Dále lze vánoční stromky odvézt do sběrného dvora v rámci jeho provozní doby.

Pro zvířata se nehodí

Pokud by vás napadlo darovat stromek zvířatům v dvorské zoo, raději na to zapomeňte. Přestože jsou jehličnany vítaným zpestřením jídelníčku slonů či nosorožců, ty z domácností se pro ně rozhodně nehodí. "Ozdobené stromky nelze z bezpečnostních důvodů podávat zvířatům. I jeden zapomenutý háček by jim mohl způsobit velké zdravotní komplikace," vysvětluje mluvčí zoo Markéta Grúňová a dodává, že se už našel dárce, který věnoval neozdobené stromky nevhodné k prodeji.

"Vánoční stromky, které do zoo jezdí zdobit školní kolektivy, jsou už druhým rokem vyrobené ze zbytků dřeva z naší truhlárny a můžeme je používat opakovaně. Navíc jsou pomalované africkými motivy, tedy pomáhají dotvářet africkou atmosféru," dodává Markéta Grúňová.