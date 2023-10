Jak a kde si v našem regionu užít poslední říjnový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

HRADECKO

Oslavy vzniku samostatného československého státu

Kdy: pátek 27. až sobota 28. října

Kde: Filharmonie Hradec Králové, Masarykovo náměstí

Proč přijít: Hradec Králové si výročí vzniku samostatného československého státu připomene koncertem v hradecké filharmonii a slavnostním aktem u pomníku T. G. Masaryka. Koncert se koná v sobotu od 18 hodin, zazní Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany (výběr v koncertním provedení). Součástí akce bude předání medailí města Hradce Králové významným osobnostem. Vstupenky je možné koupit v předprodeji v Turistickém informačním centru Hradec Králové nebo online: https://www.hkpoint.cz/cs/kalendar-akci/7210-slavnostni-koncert.

Sobotní slavnostní akt začne v 10 hodin na Masarykově náměstí. Součástí oslav bude slavnostní zvonění na zvon Augustin v sobotu v 9 hodin a speciální komentovaná prohlídka kostela sv. Mikuláše v Jiráskových sadech vedena Janem Faltou, ta se uskuteční už v pátek od 15 hodin.

Výlov rybníku Datlík

Kdy: sobota 28. října od 8 hodin

Kde: rybník Datlík, Hradecké lesy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ve sváteční den se v hradeckých lesích koná výlov rybníku Datlík. Výlov rybníku na Novém Hradci Králové začne v 8 hodin, čerstvé ryby se pak budou prodávat na místě od 9 do 12.30 hodin.

Halloween Na Větvi:

Kdy: neděle 29. října od 9 hodin

Kde: Park Na Větvi, Hradecké lesy

Proč přijít: V parku Na Větvi v hradeckých lesích v neděli návštěvníky čeká dlabání dýní, které poté společně rozsvítí. Odpoledne příchozí čeká i koncert, v 13 hodin rozezní své struny Tomáš Bican. V 17.30 hodin se vyrazí na lampiónový průvod. Dýně i lampiony budou k prodeji přímo na místě. Strašidelné masky vítány a budou oceněny. Pro zájemce bude připraveno malování na obličej, opékání buřtů a další speciality na téma Halloween.

Halloweenská stezka odvahy

Kdy: neděle 29. října od 17 do 19 hodin

Kde: obec Smržov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Spolek Duhová hvězda vás zve na halloweenskou stezku odvahy, která se koná v neděli 29. října od 17 do 19 hodin. Sraz nebojsů je u kurtů ve Smržově. S sebou si přineste buřtíky. Horký čaj, chléb, hořčici a kečup zajistí pořadatelé. Na všechny účastníky čekají halloweenské ceny a možnost vyfotit se s příšerou. Před stezkou odvahy se od 15 hodin na návsi ve Smržově koná i halloweenský workshop, který pořádá SDH Smržov. S sebou si přineste vlastní dýně a náčiní na jejich dlabání.

JIČÍNSKO

Halloweenský food festival na zámku

Kdy: sobota 28. října od 11.00 do 18.00 hodin

Kde: Zámecký park, Dětenice

Za kolik: Vstupné na food festival 150 korun, děti do 15 let zdarma

Proč přijít: Přijeďte do Dětenic nasát podzimní atmosféru se vším všudy! Přijďte se bát, ale i smát. Čeká vás program pro děti i dospělé, který bude zaměřený i na období Husitských válek. Uvidíte rytířské stany, ukázky soubojů a střelby, dobové stolování, rytířské souboje, kostýmy a mnoho dalšího. Vystoupí zde sokolník s dravým ptactvem, bude se malovat na obličej a na své si přijdou i dospělí.

Především se můžete těšit i na různé pokrmy a speciality, některé dokonce s podzimní a halloweenskou tématikou.

Po stopách Karla Václava Raise na Zvičinu

Kdy: sobota 28. října od 9.00 hodin

Kde: Lázně Bělohrad

Proč přijít: Městské kulturní středisko v Lázních Bělohradě pořádá již 18. ročník tradičního turistického pochodu na Zvičinu.

Pochod po stopách K. V. Raise na Zvičinu začíná v 9.00 u Památníku K. V. Raise v Zámeckém parku v Lázních Bělohradě. Pro ranní ptáčata, je možné vyrazit i dříve po vlastní ose. Pochod není organizovaný, tedy se nemusíte bát, že by na vás někdo spěchal nebo vás zdržoval. Každý svým tempem až k cíli. Po trase uvidíte vycházkovou stezku kolem rybníku Pardoubek a krásné výhledy na Podkrkonoší i samotné Krkonoše. Cestou se můžete občerstvit v restauraci na Vřesníku a celý pochod pak zakončit v restauraci na Zvičině. Odvoz autobusem ze Zvičiny zpět do Lázní Bělohradu ve 14.00 hodin.

NÁCHODSKO

Street food piknik v Jaroměři

Kdy: sobota 28. října od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Masarykovy sady, Jaroměř

Za kolik: Vstupné na akci je zdarma.

Proč přijít: Zažijte sobotu plnou chutí! Jaroměřský street food piknik bude mít letos třetí ročník a rozhodně se bude na co těšit! Kromě delikátních pokrmů a neodolatelných nápojů vás čekají ukázky vaření, soutěže o chutné ceny, návštěva čestného hosta Marka Cilera (účastníka soutěže MasterChef Česko 2023) a skvělá atmosféra, kterou pomůže vytvořit DJ a moderátor Láďa Vaško.

Slavnostní ukončení turistické sezony v josefovské pevnosti

Kdy: sobota 28. října od 13.00 do 16.00 hodin

Kde: Pevnost Josefov - Bastion No. I a podzemí

Proč přijít: Velitelství pevnosti Josefov vyhlašuje na pátek 28. října 2023 bivakování, manévry a slavnostní ukončení sezóny se sejmutím pevnostního praporu.

Hororová Víktorka

Kdy: sobota 28. října od 14.00 do 18.30 hodin

Kde: Herecký dům Viktorka, Ratibořice

Proč přijít: Trasa, na které se plní strašidelné úkoly. Akce se koná za každého počasí, vhodná pro všechny věkové kategorie, občerstvení zajištěno.

Dýňování v Malých lázních

Kdy: neděle 29. října od 15.00 do 17.00 hodin

Kde: Malé lázně v Náchodě - Bělovsi

Za kolik: vstup je zdarma

Proč přijít: Město Náchod a Městské informační centrum Malé lázně zvou do zahrady Vily Komenský na Dýňování.

RYCHNOVSKO

Kámen v okně

Kdy: v sobotu 28. října od 15.00 do 20.00

Kde: Kulturní centrum Schule v Šedivinách

Prč přijít: v sobotu 28. října to bude přesně rok, co se otevřelo Kulturní centrum Schule v Kounově – Šedivinách. Přijeďte to oslavit, jak jinak než výstavou, přednáškou a koncertem. K tomu vás čeká čerstvá káva, čaj, pečivo a něco na zahřátí. Těšit se můžete na geologickou procházku – sraz je v 15.00 u kostela sv. Josefa v Šedivinách, na výstavu Kámen v okně Báry Mrázkové a Terezy Velíkové s koncertem Tomáše Hrubiše od 17.00 a Halloweenskou dílnu pro děti a posezení u ohně do pozdních večerních hodin.

Soutěž o nejpřepychovější a nejstrašidelnější dýni

Kdy: v neděli 29. října mezi 15.00 a 17.00

Kde: na návsi v Přepychách

Proč přijít: Ta podívaná stojí za to a přispět můžete i vlastním výtvorem. Vydlabanou dýni a svíčku (nejlépe na baterii) přineste v neděli 29. října 2023 mezi 15. a 17. hodinou na travnatou plochu k rybníku sv. Jána, kde bude rozsvícena a přiděleno jí bude hlasovací číslo. Hlasovací lístky budou k dispozici na Poště Partner, v obchodě u paní Karlíčkové, v prodejně potravin u Milana a na Obecním úřadě. Hlasovat můžete do pátku 3. listopadu (1 osoba = 1 hlas). Vyhlášení proběhne na konci akce V Přepychách se nebojíme… 4. listopadu.

Rocková zábava s revival kapelami

Kdy: v sobotu 28. října od 19.00

Kde: MK Sokolovna Vamberk

Za kolik: v předprodeji 300, na místě 350 korun

Proč přijít: Těšit se můžete na Black Sabbath DIO Tribute - skupinu pěti muzikantů z Olomouckého kraje, Deep Purple revival z Brna, ZZ TOP revival Litovel a revival Beaťáci z Moravy.

Halloweenská drakiáda v Šachově

Kdy: v sobotu 28. října od 14.00

Kde: na hřišti za vodojemem v Šachově

Proč přijít: Nástroje vezměte s sebou a přijďte si vydlabat dýně. Odměna je připravena pro každého malého tvůrce a zrovna tak nápoje. Přichystány budou rovněž špekáčky na opékání. Přesto pokud máte tu možnost, nezapomeňte s sebou vzít něco dobrého na zub. Na pátý ročník akce zve Osadní výbor Šachova.

TRUTNOVSKO

Medové slavnosti

Kdy: sobota 28. října od 11.00 do 17.00 hodin

Kde: Špindlerův Mlýn

Proč přijít: Lidový řemeslný jarmark se uskuteční pod širým nebem. Barevné podzimní listí, vůně medoviny a sladkého medu, přehlídka tradičních řemesel, hudba k poslechu i k tanci. Nebude chybět ani stánkový prodej s pestrým podzimním sortimentem.

Strašidelná stezka

Kdy: pátek 27. a sobota 28. října vždy od 16.00 do 21.00 hodin

Kde: Lidový dům Mříčná, nedaleko Jilemnice

Proč přijít: Už potřetí pořádají nadšenci hororovou stezku odvahy, na které se tváří v tvář setkají návštěvníci s těmi největšími hvězdami kultovních hororových filmů. Jejich úkolem je pokusit se tato setkání přežít a dojít až do samotného cíle. Letos se na trase, která není vhodná pro osoby mladší 12 let, bude pohybovat 12 hororových postav - živých herců v kostýmech, kteří se budou snažit každou skupinku co nejvíce poznat. K tomu ovšem bude připravený i doprovodný program: Country odpoledne s Josém, scénka Upálení čarodějnice, Strašidelné hudební hádanky či Hororový průvod. Pořadatelé doporučují rezervaci místa na webu https://www.westernmricna.com/l/strasidelna-stezka-2023/

Výstup na těžní věž jámy Jan

Kdy: sobota 28. října

Kde: Žacléř

Za kolik: vstupné je 30 korun

Proč přijít: Důl Jan Šverma o.p.s. a Klub českých turistů TJ Nová Paka pořádají již 7. ročník výstupu na těžní věž jámy Jan v areálu Hornického skanzenu Žacléř. Výstupy se konají každou půlhodinu od 9.00 do 15.00 hodin.

13. tradiční dlabání dýní v Hostinném

Kdy: sobota 28. října

Kde: Hostinné

Proč přijít: Již 13. tradiční dlabání dýní. Kdo bude chtít, ať přijde v halloweenské masce. Dýně vezměte s sebou nebo k zakoupení na místě. Vezměte si pevnou lžíci a nožík. Připraveny jsou i hry pro děti. Drobné občerstvení zajištěno – koláčky, čaj, pro velké svařáček.

Akce se koná od 14.00 hodin na náměstí v Hostinném.

Halloweenský víkend na Stezce

Kdy: 28. - 29. října od 9.30 do 17.00 hodin

Kde: Janské Lázně

Proč přijít: Zažijte speciální strašidelný víkend na Stezce! Všechny děti, které přijdou v halloweenském kostýmu budou mít vstup na Stezku zdarma. Navíc dostanou i strašidelně dobrou odměnu v restauraci.