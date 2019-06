Koupání ve volné přírodě v příjemném zátiší lesů láká na Písák do Týniště nad Orlicí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Otevírací doba areálu pro veřejnost je závislá podle počasí, v červnu a září bývá otevřeno od 11 do 18 hodin, o prázdninách od 10 do 19 hodin. Vstupenka je platná po celý den, děti do 6 let mají vstup zdarma, do 15 let zaplatí 30 korun, dospělí 40 korun.