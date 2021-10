I při letošních volbách do poslanecké sněmovny se ve volební místnosti proměnila poněkud nezvyklá místa, přesto se v řadě z nich volí už léta. O tyto kuriozity nemá nouzi ani Rychnov nad Kněžnou.

Volby na Královéhradecku. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Lidé od pátečního odpoledne míří s volebními lístky například do myslivecké chaty v Panské Habrové, do sauny v Dlouhé Vsi nebo do klubovny hasičské zbrojnice v Lipovce, která pod Rychnov také spadá. V Bystrém se zase volí v budově Obecní hospůdky, v místnosti bývalé kovárny. V Hasičské zbrojnici se pak volí například v obcích Vrbice či v Kostelecké Lhotě, obyvatelé Borohrádku hlasují v kině a někteří voliči v Týništi vnad Orlicí v areálu chovatelů.