Častolovice - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Častolovicích pořádá ve dnech 26. až 28 3. 2010 jarní velikonoční výstavu, která má název Velikonoce – svátky jara“. Výstava se letos koná podesáté.

Ilustrační foto | Foto: Radek Pavlík

Na výstavě, která předznamenává devítidenní velikonoční (svatý) týden, chtějí organizátoři ukázat staročeské tradice, práci a výrobky šikovných českých rukou ve spojitosti s Velikonocemi. Malované a tepané kraslice, velikonoční perníky a ozdoby, výrobky z proutí a domácích materiálů, paličkované krajky a výšivky, spolu s dalšími tradičními ozdobami, to vše bude možno na této výstavě spatřit. Pěknou zvláštností budou i praktické ukázky přímo na výstavišti v malování vajíček, vyšívání látek, pletení košíků a pomlázek.

Soutěž o nejlepší kolekci kraslic

Také staročeská řemesla budou na výstavě zastoupena. Hrnčířský kruh, vyřezávání loutek ze dřeva, výšivky na dečkách a ubrusech, malování a zdobení perníku a další jistě potěší každého návštěvníka. apod. Již tradičně oblíbená soutěž o nejlepší kolekci kraslic bude také na této výstavě zastoupena. Zahájení soutěže bude v době zahájení výstavy a vyhodnocení nejlepších kolekcí kraslic se uskuteční 28. 3. v 16 hod. přímo na výstavišti. Do soutěže se může každý přihlásit na telefonu 721 311 719 do čtvrtka 25. 3 2010 do 12 hod. Na výstavě bude mimo jiné i představen i velikonoční svatý týden, který je největším křesťanským svátkem v roce. Také symbolická velikonoční zvířátka budou vystaveny v živé podobě (beránci a králíci), Vamberská krajka, velikonoční gastronomie, a další zajímavosti budou skloubeny s krásou jarních květin. Pro ženy kuchařky bude jistě zajímavá ukázka porovnání staročeského pečení velikonočních pochutin s novým, velkopekárenským způsobem. Na výstavišti nebudou chybět ani ozdoby z lineckého těsta, vizovické pečivo, figurky ze šustí a mnoho různě zdobených a upravených kraslic.

Novinkou výrobky pod názvem "šikovné ruce"

Každým rokem se výstava obohacuje o některé nové prvky a v letošním roce tomu nebude jinak. Kroje z Podorlicka, dřevěné hračky, ruční keramika, malované obrázky z přírody a daleko větší aranžmá květin, to vše bude moci každý návštěvník na této výstavě v letošním roce vidět. Poprvé bude zavedena kolekce výrobků pod názvem „šikovné ruce“, kde budou ukázány výrobky z papíru, dřevité vaty, šustí, ze dřeva, malba na skle a další. Do této části pořadatelé přivítají všechny dobré nápady a výrobky z přírodních materiálů.

Na výstavě nebude chybětprodej

Protože to je výstava zahrádkářů, nebude na ní chybět ani prodej zahrádkářských potřeb, květin, sadby zeleniny, okrasných dřevin, cibulovin, semen a dalších věcí. V letošním roce se výstavní plocha o proti loňsku zase rozšíří a proto pořadatelé připravili nejen chutné občerstvení velikonočních specialit, ale i ochutnávku vín a drobný prodej všeho, co nabízejí velikonoční svátky. Než odletí zvony do Říma, přijďte se podívat na výstavu do Častolovic a trochu se zahledět na tradice našich předků.

Josef Helmich