/VIDEO, FOTO/ Pátý charitativní koncert lákal první adventní neděli do kostela sv. Jiří na Jiráskově náměstí v Kostelci nad Orlicí. A návštěvníci si odsud odnášeli nejen výjimečný zážitek z poslechu koncertu, na němž se představilo trio sympatických instrumentalistek Inflagranti s Pepou Vojtkem a také sbor z kostelecké ZUŠ.

Pepa Vojtek, Inflagranti a sbor kostelecké ZUŠ v kostele sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí. | Video: Deník/Petr Vaňous

Atmosféra energií nabitého vystoupení v chrámu sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí leckoho vyprovokovala až k tanci.

Jistě to byl pro všechny také příjemný pocit, že přispěli na dobrou věc. Výtěžek z charitativního koncertu totiž podpoří veřejnou sbírku Vraťme hlas kosteleckým varhanám. Přispět do ní lze do konce letošního roku.

Zdroj: Deník/Petr Vaňous

Zdroj: Redakce