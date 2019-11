Dokument vznikal přímo v průběhu přelomového dění. „Chodila jsem po Praze, kupovala noviny, opisovala letáky, protože jsem je nechtěla strhávat, poslouchala jsem lidi, co si mezi sebou říkají,“ popsala okolnosti bývalá novinářka s tím, že takto zaznamenala čtyřiadvacet dnů od zbití studentů na Národní třídě až po vznik Vlády národního porozumění 10. prosince.

Stránky dokumentu chronologicky přibližují vývoj událostí, které vedly k pádu totality v zemi, ale zachycují i zajímavosti oněch převratných dnů, vtipné slogany či hesla. Nechybí ani reakce oficiálních představitelů i institucí v kontrastu s uvolňováním režimu. Za všechny zachycené si připomeňme alespoň slova osobnosti s obrovským kreditem, kardinála Františka Tomáška: „Zvedněte hlavu a vzpřimte se!“ pronesená 25. listopadu 89 během slavnostní mše ke svatořečení sv. Anežky v katedrále sv. Víta, po níž následovala „milionová“ demonstrace na Letné.

Přestože již některé poznámky Jitky Šestákové jistě zažloutly, neztratily na autentičnosti, což oceňují zvláště pamětníci. Co však vedlo samotnou autorku ke knižnímu vydání textu s odstupem třiceti let? „Je to poděkování všem, kteří svou odvahou, vůlí a činy rozhodli o pádu komunistického totalitního režimu v naší zemi. A také jsem přitom myslela na mladé lidi, pro které je to už opravdu jenom historie.“

Jitka Šestáková o sobě:



V druhé polovině šedesátých let jsem vystudovala Fakultu osvěty a novinářství, která se v průběhu studia změnila na Fakultu sociálních věd a publicistiky, specializace tisk a rozhlas. Zaměstnaná jsem byla v Československém rozhlase od podzimu 1968 do ledna 1970. Vrátila jsem se v roce 1990 a v zaměstnaneckém poměru zůstala do roku 1995. Mezitím jsem pracovala jako novinářka na volné noze a jako redaktorka v redakci literatury faktu nakladatelství Orbis, změněného na Panoramu, a starala se o děti. Po roce 1989 jsem kromě interní i externí práce v rozhlase občas publikovala v Lidových novinách a Respektu. Nyní jsem v důchodu, žiji v Dobrušce, kde se zajímám o komunální politiku. Jsem sympatizantkou Psychosociálního intervenčního týmu.



(Zdroj: medailonek z Konference (Za) co můžou média?)

Dana Ehlová