"Řekl bych, že to bylo překvapení tak pro půlku planety. I česká média to probírala a většina lidí včetně odborníků nevěřila, že to přijde. Ukrajinská vláda se spíše snažila celou dobu udržet co nejklidnější situaci, aby nenastala panika. Aby lidé nevybírali peníze z bankomatů, nepřecházeli k zahraničním měnám, aby nenakupovali houfně v obchodech. Snažili se udržet klid, protože říkali: Nás Rus obkličuje už osm let, útočí na nás z východu. Mysleli si, že k válce nedojde. Začalo se to měnit až den či dva před vlastním útokem, kdy ho vláda i samotní Ukrajinci začali připouštět," říká Jiří Preclík, který dění na Ukrajině jen pár hodin po svém strastiplném návratu do Česka přibližoval mnoha posluchačům na přednášce ve Skuhrově nad Bělou, odkud pochází.

Američané přitom začátek ruské invaze předpověděli už na 16. února. Nepřišla.

"Lidé tím byli ukolíbaní. Těch termínů bylo vyhlášeno už několik, takže mnoho jich tomu nevěřilo. Minulý čtvrtek to bylo jiné a myslím, že většina lidí ve středu večer usínala s tím, že se něco může stát a stalo," podotýká Jiří Preclík.

Jestliže se za dusné atmosféry hrozby války špatně usínalo, procitnutí bylo o to horší, obavy se naplnily: "Probudily mě výbuchy a chvění okenních tabulek. I když to bylo možná nějakých dvacet kilometrů daleko, na letišti, jak se domníváme, výbuchy byly silné a všechno se otřásalo. V rámci evakuačních plánů jsme už měli všechno připravené. Dostal jsem se na ambasádu a tam jsme rozhodli, že se celá bude evakuovat."

Milion a půl lidí se dalo do pohybu

Evakuačních vln bylo původně naplánováno pět, dvě z nich zahrnovaly rodinné příslušníky a ostatní pracovníky na základě dobrovolnosti - ti byli evakuováni už dřív.

"Pak měla být třetí, čtvrtá vlna a já jsem byl v té poslední páté. Nakonec se ale tyto vlny sloučily v jednu. Předtím, než jsme vyjeli, museli jsme na ambasádě zlikvidovat věci, které tam zůstat nemohly. Vyrazili jsme tak ve čtvrt na osm ráno a stejný záměr měla půlka města, kde jinak žije 3,5 až 3,8 milionů obyvatel. Tak milion a půl lidí se dalo do pohybu. Cesta tak byla totálně zacpaná. 350 kilometrů jsme konstantně jeli pouze s dvěma krátkými desetiminutovými pauzami 25 hodin, prostě po krocích. Protože do pohybu se dal nejen Kyjev, ale celá východní Ukrajina. Matky s dětmi, babičky, dědečkové, domácí mazlíčci - psi, kočky, auta byla nacpaná věcmi, co se dalo pobrat. Prostě vzali jste rodinu a ujížděli buď k příbuzným na západ Ukrajiny nebo ti, co mají příbuzné, známé za hranicemi, se vydali do zahraničí," vypráví Jiří Preclík.

Zaměstnanci ambasády měli už dopředu vytipovaných několik evakuačních tras. Nakonec museli prchat tou přes Rumunsko, která byla záložní variantou: "Původně jsme směřovali do Lvova na západní Ukrajinu, ale spodem, protože jsme věděli, že už nějaké bomby dopadly do Žytomyru. Přímá cesta z Kyjeva do Lvova tak nebyla bezpečná. Chtěli jsme tak jet na jih a pak se stočit na západ ke Lvovu. Byl jsem jedním z pěti lidí, kteří měli za ambasádu ve Lvově zůstat. Většina kolegů totiž měla přes Lvov přejet do Polska a do Čech. Ale v průběhu cesty jsme dostali informaci, že i ve Lvově se situace zhoršila. Nakonec jsme došli k závěru, že překročíme hranici za Černovicemi do Rumunska a všichni pojedeme do České republiky."

Smutné loučení na hranicích

"Rumunsko je už bezpečná země, je v Evropské unii, a hlavně je v NATO. To znamená strašně moc. Přechod hranice byl zážitek sám o sobě, fronta tam byla na 15 kilometrů. Ženy a děti odjížděly, muži museli zůstat. V tentýž den totiž byla vyhlášena všeobecná mobilizace a byl vyhlášen zákaz bez jakékoli výjimky, aby ukrajinští muži ve věku od 18 do 60 let opouštěli zem. Museli zůstat, aby byli k dispozici pro armádu, domobranu a tak dále. Ženy a děti se loučily s muži. Nevěděly přitom, kdy a zda je ještě někdy uvidí. Samozřejmě z pohledu státu je to naprosto správný krok, potřebuje muže, aby bránili zemi, stavěli barikády, ale z pohledu rodiny to jsou samozřejmě těžké chvíle," popisuje dění na hranicích Jiří Preclík.

Cestování přes Ukrajinu přitom nyní ztěžují nejen útoky a kolony prchajících. "Už když začal válečný stav, ukrajinská vláda reagovala a v průběhu dne přijímala opatření, vznikaly zátarasy, kde hlídala domobrana, u strategických bodů jako u mostů se hromadily pytle s pískem, ozbrojení vojáci nebo místní policisté i na hranici oblasti samozřejmě kontrolují, aby zabránili pohybu diverzantů, kteří útočí. Válečný stav má vliv na pohyb, logistiku, na všechno," upozorňuje zaměstnanec ambasády.

Na generálním konzulátu ve Lvově a na ambasádě v Kyjevě pracovalo přibližně 60 Čechů. Co je nyní čeká?

"Všichni byli staženi. Někteří zůstanou dočasně v ústředí v Praze, kde budou pomáhat, někteří pojedou na výpomoc třeba do Kišiněva, bude teď hodně agendy s uprchlíky, někteří pojedou pomáhat s uprchlíky na hranice s Polskem a se Slovenskem. Ale jakmile to situace dovolí, Česká republika se bude chtít na půdu Ukrajiny vrátit," ujišťuje Jiří Preclík.