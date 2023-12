V minulých dnech se objevily na některých místech Rychnovska schránky na dopisy pro Ježíška.

Ježíškova schránka v Solnici. | Foto: archiv města Solnice

Až do 18. prosince do ní mohou děti vhazovat poštu na Masarykově náměstí v Solnici. Další je připravena u vchodu do Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí. Dopisy přijímá až do Štědrého dne.

Ježíškovu schránku naleznete také u vánočního stromu u prodejny Konzum v Kvasinách, a to až do 16. prosince. Děti tu mohou vhodit své přání a neměly by zapomenout uvést zpáteční adresu.

Vánoční poutákZdroj: Redakce

Zdroj: Deník/Jana Kotalová