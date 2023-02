„Po celé délce se budou dělat nové propustky, povlak, chodníky, rekonstrukce osvětlení,“ avizovala na podzim starostka Opočna Šárka Škrabalová.

Rekonstrukce hráze Broumaru se odsouvá, silnice se uzavře až na jaře

Jde o nejkratší cestu z Opočna na Rychnov nad Kněžnou. Stavba s sebou v příštích měsících ponese dopravní omezení a vynutí si vyznačení objížděk. „Nicméně nastavení harmonogramu prací probíhá tak, aby bylo přístupné koupaliště a aby se i na obec Semechnice lidé dostali, jak jen to bude možné,“ ujistila starostka.

Zmíněný úsek silnice využívají rovněž obyvatelé opočenské lokality Švamberk. „Uděláme to tak, aby se lidé dostávali do svých domovů co nejkratší a nejrychlejší cestou. Práce budou probíhat velice rychle,“ doplnila Šárka Škrabalová.

Momentky z opočenského Broumaru.Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Ještě než stavbaři do hráze kopnou, můžete sem vyrazit za poznáním historie rybníku Broumar a hospodářských staveb, které u něho stály. Zájemce provede zdejší minulostí vedoucí Správy Kolowratského rybářství Václav Kalenda, a to 19. a 26. února od 13 hodin. Prohlídka proběhne těsně před zahájením kompletní rekonstrukce hráze, která odstartuje v průběhu března. Kdo chce, může se tak seznámit i s chystanými úpravami.

Původně se plánovalo, že se silnice kvůli opravám uzavře už v druhé polovině loňského září. Ale nakonec vše dopadlo jinak. Po dohodě s dodavatelem stavby byl termín posunut. Důvodem bylo opakované výběrové řízení a žádoucí zkrácení uzavírky silnice přes hráz a nezbytné objížďky. Rozpočet na práce je přes 55 milionů korun. Akce je realizovaná ve spolupráci s Královéhradeckým krajem.