„Máme víc vojáků v záloze a různě je protáčíme. Vždy máme na sezonu nebo dvě připraveno jedno vystoupení a s tím vystupujeme celý rok. Počet takovýchto vystoupení je určitě mnohonásobně menší, než to ostatní, čím se zabýváme. Jednotka se zabývá hlavně protokolárními akty, to znamená pohřby, smutečními akty, různými slavnostními nástupy, například při přijetí zahraničních delegací. Teď to bude dvacet let, co exhibiční jednotka funguje,“ říká Michal Škoda.

Jednotka má i svého choreografa, který vybírá hudbu a sestavu do ní připravuje.

Mezi členy Čestné stráže byste přitom našli nejen muže, ale i ženy. Jedna z nich se objevila také při exhibici jednotky v Dobrušce.