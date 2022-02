Skokové navýšení cen tepla ve Vamberku? Lidé ho označují za likvidační

"Občané přišli na jednání zastupitelstva vyjádřit nespokojenost s dramatickým nárůstem ceny, což je pochopitelné. Má velký dopad na rodinné rozpočty. U ceny tepla a teplé vody dochází k téměř čtyřnásobnému nárůstu. Jak moc to kterou domácnost zasáhne, je individuální, zálohy jsou nastavené podle jejich historických spotřeb. Týká se to téměř 450 domácností. Nejvíc se to dotkne samozřejmě lidí v bytech s nájmy a také seniorů, kteří žijí samostatně, nebo rodin, které mají hypotéky či další úvěry a měly rozpočet napjatý už před zvýšením," uvedl v rozhovoru pro Deník starosta Vamberka Jan Rejzl.

Jak to budete řešit?

Prověřujeme možnosti, změny strategie do budoucna. Na jednání zaznělo, a na tom jsme se shodli, že budeme průběžně informovat předsedy společenství vlastníků bytových jednotek o dalších krocích a všichni se budeme snažit, abychom se do budoucna vyrovnali s republikovou úrovní. Co je nešťastné, a netýká se to jen nás, že ceny energií se zřejmě už nevrátí na tak nízkou úroveň jako dřív. Budeme se bavit o tom, aby se ceny pohybovaly v normálu a nebyly takto výrazně vyšší.

Přece jen to nebyla chyba odběratelů. S nákupem energií společnost Vambekon příliš dlouho vyčkávala. Byla to lidská chyba?

Nebylo to pochybení v tom smyslu, že by někdo zaspal. Bylo to rozhodnutí založené na pravidelných konzultacích s makléři, kteří predikovali pokles cen v závěru roku, protože v průběhu roku byla cena nestandardně vysoká. Firma Vambekon spolupracuje s firmou Innogy Energie, s.r.o., která je dodavatelem plynu a zároveň poskytuje servis informací o vývoji cen na burze. Rok ještě není úplně uzavřený, určité množství plynu bylo nakoupeno právě v době, kdy cena letěla strmě vzhůru. Nákup byl proveden z toho důvodu, aby byla zajištěna topná sezóna pro případ dalšího nárůstu ceny na trhu. Byl to zajišťovací krok. Cena pak dramaticky klesla, zpětnou optikou to vypadá, že to byl jeden z těch nejhorších okamžiků, kdy jsme mohli nakoupit. Situace se bude v průběhu času měnit. Zasáhnou do toho faktory, jak teplá nebo studená bude zima, jaká bude spotřeba a cena dokupů.

Jak to dopadne s jednatelem společnosti Vambekon?

V tuto chvíli se soustředíme na to, abychom vyřešili strategii zabezpečení energií do budoucna a zmíněnou otázku zatím nechci blíže komentovat. Je to v kompetenci rady města, která se tímto ještě nezabývala. Před odpovědností nikdo neutíká, ale teď jsme ve fázi, kdy je třeba vzniklý problém vyřešit.

Někteří lidé na sociální síti avizují, že jsou připraveni přijít s hromadnou žalobou…

Po té lidské stránce tomu rozumím, je to nyní hodně o emocích, lidé jsou naštvaní, ptají se, proč to nedopadlo lépe, a zaznívají různé nápady.

Jakou pomůžete těm, které toto zdražení zasáhlo?

Individuálně jsou naše sociální pracovnice připraveny pomoci s žádostmi o příspěvky na bydlení. Nicméně jsme si vědomi, že se tato možnost týká jen hodně malé menšiny těch nejslabších, a nepřináší širší řešení. Jsme závislí na tom, jaká pravidla v tomto ohledu stát nastaví.

Nebojíte se, že se lidé z Vamberka začnou stěhovat?

Rád bych vyjádřil nějak optimisticky, že tato krize má nějaké světlo na konci tunelu a že se s tím nějak popasujeme. Samozřejmě je to tvrdé, bolestivé pro lidi i pro městský rozpočet. Téma energetické bezpečnosti teď bude řešit řada měst.

Omezí vysoká cena energií i investice ve městě?

Zastupitelstvo města ve středu schválilo navýšení rozpočtu na energie o asi šest a půl milionu korun. Jsou to peníze, které logicky nepůjde použít jinde. Na druhou stranu máme rozjeté dlouhodobé investice a tyto akce by to ohrozit nemělo, jedná se nejen o rekonstrukci koupaliště, ale hlavně o mateřskou školku s domem dětí a mládeže. Vše by mělo být stavebně dokončeno a otevírat se letos. Hospodaření města je dlouhodobě zdravé a s tímto jednorázovým výkyvem si poradí.