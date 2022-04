Ještě nějaký čas to potrvá, než se ostatky zakladatelky krajkářské tradice ve Vamberku Magdaleny Grambové spolu s dalšími vambereckými mumiemi vrátí z Broumovského kláštera domů. Ale už nyní je tato obdivuhodná žena zpátky alespoň virtuálně. Její obraz se podařilo znovu oživit díky roky trvajícímu výzkumu týmu složeném ze specialistů různých oborů, a to i světového formátu, a amatérských badatelů.

"Je to hotový detektivní příběh. Na začátku bylo ženské tělo a mužská hlava," říká jeden z členů tohoto týmu, geofyzik Jiří Šindelář.

V rakvi u údajných pozůstatků Magdaleny Grambové totiž zůstala jen dolní čelist a přiložená lebka její rozhodně nebyla. Tu se nakonec podařilo nalézt na hromadě kostí ve vamberecké kryptě, kde si jí po dlouhá léta nikdo nevšímal. Bylo třeba přitom pečlivě přeměřit rozměry sanice a porovnat i obroušení plošin zubů, aby vědci zjistili, že přesně sedí, a mohla se tak do té správné rakve vrátit. Všechno přitom začalo tím, když byl Jiří Šindelář požádán o vytvoření 3D modelu kostela sv. Prokopa a jeho krypty ve Vamberku. Měl posloužit jako podklad pro nové rekonstruční plány, které budou řešit odvlhčení zdiva a krypty tak, aby se mumie mohly do Vamberka vrátit. A přišla řeč také na Magdalenu Grambovou. Představa oživit její tvář byla lákavá. To ještě nikdo netušil, kolik nových otazníků s tímto tématem vyvstane.

Po českých panovnících a světcích hraběnka z Vamberka

"První otázkou bylo, jestli ostatky tradičně vydávané za Magdalenu Grambovou opravdu náleží této významné osobnosti. Abychom se přiblížili pravdě, můžeme využít nejmodernějších metod, abychom dokázali přinést nové indicie, které by tuto domněnku potvrdily, nebo vyvrátily. Máme dobře dochovanou lebku a dnešní reverzní inženýrství, moderní věda a technologie umožňují na základě jasných markantů, které jsou na ní dochované, rekonstruovat lidskou tvář," vysvětluje Jiří Šindelář.

Metoda se vyvíjela po celou druhou polovinu 20. století a průkopníkem v tomto oboru byl ruský antropolog a archeolog Michail Gerasimov, který dosahoval skvělých výsledků, právě mnohaletým studiem vztahů mezi lebkou a měkkými tkáněmi. Vědci pro každou takovou rekonstrukci potřebují velkou spoustu dat. K dispozici musí mít skutečnou lebku - buď originál nebo její dokonalou kopii.

I u Dobrého se dolovala železná ruda, stopy po těžbě jsou tu dodnes

Antropolog podle určitých znaků dokáže určit, zda šlo o muže či ženu, jaký byl věk dožití, z lebky vyčte i informace, jestli byl dotyčný obézní, či naopak trpěl podvýživou, a celou řadu dalších informací. Tady přispěl svými znalostmi Lukáš Šín, antropolog z Archeologického centra Olomouc

"Když máte všechny potřebné informace pohromadě, může přijít specialista a my jsme pro tento případ oslovili jednoho z nejlepších na světě, kolegu z daleké Brazílie. Cicero Moraes pracoval v České republice už na několika podobných projektech. Vracel tvář prvním panovníkům z pražského hradu a několika našim světcům," připomíná Jiří Šindelář.

Na to, aby forenzní antropolog mohl na lebce pracovat, ale potřebuje čistou kost. Za normálních okolností, kdyby se pracovalo s originálem, by to byl neřešitelný problém. Na lebce se dochovaly mumifikované pozůstatky měkkých tkání.

"Z větší části je to věda než umění"

"Nemůžeme tady upravovat lidské ostatky, je to neetické, nemorální. V prostoru digitálního světa to ale řešitelné je. V něm se nejprve odstranily zbytky mumifikované tkáně a na základě markantů na lebce se ve finále podařilo provést rekonstrukci. Lidé si často myslí, že to je víc umění než věda. Jak ale říkají specialisté, kteří se tím zabývají, opak je pravdou. Z větší části je to věda než umění. Když se dodrží všechny teoretické předpoklady, které jsou dány desetiletími studií, výsledná podoba, tvar obličeje odpovídá více než 90 procentům realitě, jak člověk za svého života vypadal. Lidskou tvář však netvoří jen svaly, podkožní tuk a kůže, je to obočí, oči, jejich barva, vlasy, které musí mít také nějakou barvu, účes. Jsou to detaily, které u historických osobností neznáme. Tady se pak lze opřít o písemné prameny a o to, co se ví o určitých historických obdobích a co v nich bylo běžné," přibližuje práce na rekonstrukci Jiří Šindelář.

"Víme, že hraběnka Grambová zemřela v poměrně pokročilém věku, mohli jsme tedy nasimulovat, že se dlouhý život promítl do její tváře v podobě vrásek. Barvu očí jsme odhadli podle toho, že na základě využitých přírodovědných metod pocházela z určité části Evropy, a protože se jedná o šlechtičnu ze 17. století, která v pokročilém věku určitě chodila v paruce, zvolili jsme paruku. Tím jsme se trošičku vyhnuli účesu a barvě vlasů. Musím ale podotknout, že barva očí, zabarvení kůže, drobné pigmenty, vrásky, vlasy - účes - to vše už je uměleckým vkladem," upozorňuje.

Nejsou pozemky? V Dobrém se byty budují i z bývalé pošty a úřadu

Magdalenu ve virtuálním světě bylo třeba obléci i do šatů. A vymodelovat šaty a účes je oříšek. "Zvolili jsme proto trochu jinou metodu. Našli jsme si v muzeu barokní šaty, které by odpovídaly společenskému postavení oné dámy, vzali jsme dva fotografy a vyrazili jsme do depozitářů, kde si modelka tyto šaty oblékla. Udělali jsme digitální model šatů a poslali do Brazílie, aby Cicero Moraes Magdalenu Grambovou do nich oblékl," vypráví dále Jiří Šindelář.

Ve chvíli, když už byla rekonstrukce obličeje hotová, zajímavý nález se podařil ve Vamberku. Byl to oltářní obraz, který by mohl zachycovat podobu Magdaleny Grambové. Byla totiž jeho donátorkou: "Zpravidla víme, že v té době to fungovalo tak, že tváře donátorů bývají na obrazech použité. Přišlo se na zajímavý detail, podle antropologického posudku, forenzní rekonstrukce tváře, je evidentní, že Magdalena Grambová měla výrazný předkus horní čelisti. Je zajímavé, že i na zmíněném obrazu je nakreslená dáma, která tento výrazný rys obličeje má."

"Věděli jsme, že obraz existuje, ale nevěděli jsme, kde je. Šli jsme do Muzea krajky a obraz tam visel na chodbě. Je krásně popsán," říká archeolog Muzea a Galerie Orlických hor Bohumír Dragoun, který byl u zrodu nápadu.

A jak se mu Magdalena Grambová líbí? "Můj tip to není. Máme její podobu z doby, kdy již byla starší dámou. Za mlada možná mohla být hezká, ale měla docela výrazný předkus, na což dnes nejsme zvyklí. Ale zajímavá bezesporu byla," tvrdí.

Hledání potomků

Ve světě dnes prý žije 120 až 150 jejích potomků. Výzkumný tým by rád získal vzorky DNA od těch po ženské linii. "Když máte potomky po ženské linii, máte stoprocentní jistotu, že mezi nimi nejsou "kukačky". Získané výsledky DNA bychom pak chtěli porovnat s výsledky DNA žijících potomků, abychom získali stoprocentní jistotu, že máme Magdalenu Grambovou. Teď jsme o tom přesvědčeni tak z 80 procent," doplňuje Bohumír Dragoun.

Do bádání se zapojili také členové spolku Přátelé historie Vamberka, v jejichž okruhu původně myšlenka vznikla, Josef Kšír z Francie, velký znalec genealogie rodiny Reichlinů, z níž Magdalena pocházela, a další. Pátrání ještě zdaleka neskončilo. Známé je pouze datum jejího úmrtí - 24. července 1671, převzaté je z náhrobního kamene. Kdy se Magdalena narodila, kdo byli její rodiče a další otázky je třeba dořešit.

To, co se doposud podařilo odhalit, ale znamená velký kus práce a skok vpřed.

Mumie přiblíží moderní technologie

"Pro nás, jako muzeum, je to skvělá věc, protože jednou z našich hlavních sbírek je sbírka krajkářství a každá informace, kterou na toto téma získáme, je důležitá. Měli jsme jeden velký problém, a možná ho stále ještě máme, že k počátkům krajkářství na Vamberecku víme poměrně málo informací a ty, které máme, jsou předávány převážně ústní tradicí. Chtěli jsme do nich trochu vnést světlo a podívat se na to, jestli jim můžeme věřit, jestli s nimi můžeme pracovat a buď potvrdit, nebo vyvrátit to, že zakladatelkou krajkářské tradice na Vamberecku byla Magdalena Grambová, ztotožnit její ostatky a zároveň zjistit, jak tato dáma vypadala, protože až dosud jsme její podobu neznali. Pokud nemáte žádný obličej osobnosti, z hlediska prezentace této části regionální historie veřejnosti je to problém, nemůžete ji "prodat". Když se nyní řekne Magdalena Grambová, člověku už naskočí tvář a je mu najednou bližší," zdůrazňuje význam výsledků výzkumu Tomáš Zelenka, ředitel Muzea a galerie Orlických hor, které je další ze zapojených institucí.

S projektem seznamuje i právě pokřtěná kniha, která je společným dílem kolektivu autorů: Magdalena Grambová - návrat tváře?

Vamberecké mumie včetně Magdaleny Grambové se snad ještě tento rok podaří přestěhovat do Vamberka, kam patří. "Chtěli bychom je veřejnosti přiblížit a Magdalena Grambová je jedním z témat, které bychom chtěli popularizovat, byť mumie nebudou veřejnosti přístupné, aby se nenarušovalo klima, v němž budou v klidu odpočívat. Chceme využít moderní technologie, abychom mumie zlidštili a přiblížili veřejnosti. Vnímáme, že to se může stát jednou z prestižních záležitostí atraktivit města. Mumie byly od 50. let přístupné a byly poměrně navštěvované," říká člen spolku Přátel historie Vamberka Vladimír Sodomka.

Virtuální prohlídka krypty

"Chtěli bychom nechat natočit dvaceti až třicetiminutový dokumentární film o Magdaleně Grambové a počátcích krajkářství, který by sloužil k našich expozičním účelům. Pokud nám to pak dovolí církev, uvažovali jsme o tom, že by v budoucnu mohla být umístěna webová kamera do krypty, kam by se návštěvníci alespoň takto mohli virtuálně podívat. Kromě toho uvažujeme o tom, že vzniklý 3D model kostela by měl být návštěvníkům k dispozici v prostorách našeho vambereckého muzea, kde by si ho mohli virtuálně prohlédnout. Je úžasný v tom, že můžete nahlédnout de facto do jakékoli části a vytvářet si různé řezy stavby. Prozkoumat ji můžete do detailů i v místech, kam se fyzicky nemáte šanci dostat," dodává Tomáš Zelenka.

Mumie uložené v kryptě ve Vamberku patřily k turistickým lákadlům. Po roce 1985 se v důsledku stavebních prací v okolí změnilo klima krypty a mumie začaly hnít. Nejprve byly přestěhovány do sklepa Muzea krajky ve Vamberku naproti kostelu a později do sklepení broumovského kláštera, kde jsou dodnes.

Špičkově obnovené varhany v Opočně nemají konkurenci široko daleko

Tradice krajkářství na Vamberecku se v roce 2019 zařadila na národní seznam nehmotných statků tradiční lidové kultury. Za své přízvisko město krajky Vamberk vděčí především Magdaleně Grambové rozené Reichlin von Meldegg († 24. 7. 1671 Vamberk), která sem toto umění v 17. století z belgických Flander přinesla a rozšířila mezi své poddané jako robotní povinnost. Alespoň taková je verze příběhu, která vešla do všeobecného povědomí. Nebo to bylo trochu jinak? Nejen to měl odhalit projekt, který inicioval uznávaný archeolog Bohumír Dragoun.



"Ve Vamberku se paličkovalo už dříve. Magdalena sem pak přinesla umění vláčkové krajky, s níž se zřejmě seznámila při svých cestách s manželem, který byl vojákem. Sama z belgických Flander nepocházela, pravděpodobně se narodila u Bodamského jezera ve Švýcarsku," říká Vladimír Sodomka, předseda Spolku přátel historie Vamberka.



Dalšími partnery projektu jsou kromě zmíněného spolku historiků skanzen Villa Nova Uhřínov, Geo CZ, Muzeum a galerie Orlických hor, Římsko-katolická farnost Vamberk, město Vamberk a Spolek pro záchranu vambereckých mumií.



Jak doplňuje další člen spolku historiků z Vamberka Jiří Hostinský, rod Reichlinů, z něhož Magdalena pocházela, měl více větví, v Rakousku, ve Švábsku, Bavorsku, ale prapůvod má ve Švýcarsku. Stále se pátrá po rodičích Magdaleny, na svou dobu velice podnikavé ženy. V úvahu přicházejí troje.