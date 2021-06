Neděle nula, pondělí jeden, úterý nula, středa nula a čtvrtek nula. Čísla nově nakažených mohou Královéhradeckému kraji závidět všechny ostatní regiony v zemi. Zatímco na Pardubicku za poslední týden přibylo 13 nově nakažených a na Liberecku dokonce 21, Trutnovsko a Jičínsko hlásí nulu. A špatně si nevedou ani zbylé okresy v Královéhradeckém kraji. Jediný případ hlásí Rychnovsko a Náchodsko, dva pak Hradecko. V porovnání s předchozím týdnem čísla klesají ve všech okresech hradeckého kraje.

Onemocnění covid-19 si v kraji vyžádalo od poloviny května jen jedinou oběť, která zemřela 4. června na Jičínsku. Velmi nadějně vypadá i pohled na statistiky očkování. Aspoň jednu dávku vakcíny proti koronaviru má za sebou k dnešnímu dni už 47 procent všech obyvatel Královéhradeckého kraje, i v tom patří kraj mezi premianty. Děti do 16 let se přitom k očkování zatím hlásit ani nemohou. U věkové skupiny nad 70 let je proočkovanost populace v kraji přes 80 procent. U mladších věkových skupin očkovanost postupně klesá. Více než 50 procentní proočkovanost hlásí čtyřicátníci i všechny starší věkové skupiny. Třicátníků je očkovaných asi 35 procent, u skupiny mezi 18 a 30 lety je zatím očkovaný zhruba každý čtvrtý.