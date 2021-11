Jan Korol založil firmu Golden Support před šesti lety v Praze. Ale náhoda tomu chtěla, že její vývojářská buňka se usídlila v Rychnově nad Kněžnou. "Jsem Rychnovák a chtěl jsem tady zůstat," vysvětluje vedoucí vývoje Jiří Hubálek.

Se svými kolegy se pustil do nelehkého úkolu: Chtějí vytvořit výjimečný produkt, s nímž by společnost prorazila až za hranice naší země. Štěstěna jim přála, využili skulinky na trhu IT systémů.

Firem, které vytvářejí systémy pro letectví, je jen pár

"Byla to spíš skulina. Letectví je docela konzervativní oblastí trhu. Překvapivě v ní nenajdete úplně ty nejmodernější technologie. Je to logické, protože potřebuje ty vyzkoušené, každá nová pak představuje riziko. Firem, které dělají systémy pro letectví, je na světě jen pár. Pohyboval jsem se dlouhou dobu v oboru a měl jsem o nich přehled. Viděl jsem také to, že nedokázaly tak rychle reagovat, když chtěl zákazník nějakou změnu, čekal na ni i měsíce."

"Začali jsme v Praze na letišti, kde byla jedním z našich prvních zákazníků společnost Skyport provozující největší cargo terminál v České republice. Dodali jsme jí náš systém Skyline. V Česku dnes máme v podstatě trh obsazený a teď se snažíme - a daří se nám - expandovat do zahraničí," tvrdí Jan Korol, který malou firmu zaměřující se na vývoj IT systémů pro leteckou nákladní přepravu, vede.

Používají je skladové terminály u letišť, letecké společnosti a speditéři. Tyto systémy řídí sklady, hlídají nebezpečné zboží, umí komunikovat s celnicí i s dalšími systémy u firem. Vše odpovídá mezinárodním standardům mezinárodní asociace pro leteckou komunikaci. Produkty firmy už uplatnily také na letištích na Slovensku a Polsku a společnost spolupracuje dokonce s Qatar Airways, které do vývoje nových systémů investovaly stamilionové částky.

"Jdeme cestou maximální automatizace a náš produkt je postaven na nejmodernějších technologiích. Umíme rychle reagovat a působíme tak teď v letectví trochu jako zjevení. Hodně firem zaspalo. Nyní máme úplně nový produkt Skyline pro aerolinky. Aktuálně ho implementujeme v ČSA a od 1. ledna příštího roku by měl být v provozu. S oběma systémy se snažíme expandovat do střední a východní Evropy. Ale věřím, že se nám podaří zlomit i západní trh," plánuje Jan Korol.

Covid zasáhl i pozitivně

Jak připomíná, také do chodu této společnosti přitom zasáhl covid, dvakrát, a to jak v negativním smyslu, tak nakonec i v tom pozitivním: "Měli jsme rozjednanou docela slibnou spolupráci s americkou Delta Air Lines na malý systém na řízení náhradní letecké přepravy pro Evropu. Zástupci společnosti měli přiletět z Ameriky a podepsat nám kontrakt a týden předtím přišel lockdown, takže nakonec vše padlo. Nejdřív se dostavila panika, co budeme dělat. Pak ale přišla druhá fáze, kdy nastalá situace paradoxně leteckou nákladní přepravu posílila. Dříve ji aerolinky braly jen jako doplněk služeb, fixovali se na pasažéry. Najednou se začaly převážet roušky, respirátory, vakcíny a vznikla velká poptávka po letecké přepravě nákladu, natolik, že některé společnosti vzaly letadlo a dávaly náklad nejen do nákladového prostoru, ale i na sedačky a letěly bez pasažérů. Prozřely a zjistily, že se jim to vyplatí. Díky tomu tak zažívá letecká nákladní přeprava boom."

Systémy spojené s jakoukoli přepravou přitom musí fungovat 24 hodin, sedm dní v týdnu bez sebemenší chybičky. Jen jediná může být tou fatální. Programátoři to dobře vědí.

"V současné době náš tým tvoří asi dvacet lidí, kteří s námi buď interně nebo externě spolupracují. I když je z Prahy do Rychnova daleko, vybudovali jsme si s kluky vztah vzájemné důvěry a funguje to. Můžeme se na sebe navzájem spolehnout," ujišťuje Jan Korol.

Firma by nyní ráda svůj tým v Rychnově rozšířila o dalších deset lidí. "Máme výborné zkušenosti s výchovou spolupracovníků z juniorů, ale nebráníme se ani zkušeným," říká Jiří Hubálek.

A nejde jen o práci za monitorem. Za zákazníky a do míst, kde se systémy zavádějí, vyjíždějí i programátoři.

"Letěli jsme třeba do Dubaje, pozval si nás bratr šejka emirátu Ras al Khaimah kvůli projektu na menší letiště, kdy jsme mu prezentovali, jaké procesy by tam měly být a jak by měly fungovat," svěřuje se se svou zkušeností Jiří Hubálek.

Nejen to může být pro případné zájemce lákadlem. I když se společnost chystá rozrůstat, chce si udržet příjemnou pracovní atmosféru, odlišnou od té ve velkých korporacích. "Chceme dělat práci, která nás baví. A to se nám daří," dodává Jan Korol.