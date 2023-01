Říká se, že situace na bojišti se mění každým okamžikem, stejně jako předpovědi počasí v posledních dnech. Ty s obavami i nadějí sledovali organizátoři Šediváčkova Longu, jednoho z nejtěžších závodů psích spřežení v Evropě. Závod každoročně láká do Deštného v Orlických horách více než stovku musherů nejen z Česka, ale mnoha dalších zemí a také početné obecenstvo. Rozhodnutí pořadatelé odkládali, ale ve čtvrtek nakonec byli nuceni populární akci zrušit. V celé dlouhé historii předchozích 25 ročníků se stalo pouze jedinkrát, že akce byla zrušena. Bylo to v roce 2021, kdy byl viníkem covid.

"Mistrovství republiky bylo zrušeno. V neděli se rozhodneme, jestli se pojede Šediváčkův Long v jiném podání, nazvali jsme ho extrém. Proč? Hlásili, že napadne 30 centimetrů sněhu, pak 20 a teď už jen 10 centimetrů. Mění to každou půlhodinu. Uvidíme, jestli to bude alespoň těch deset. Jelo by se na málo sněhu a sami ještě nevíme, kudy a kolik kilometrů," vysvětlil za pořadatele Pavel Kučera.

Etapový závod

I v tomto případě se počítá s etapovým závodem, musheři by se na trať vydali ve středu v 10 hodin dopoledne a do cíle dojeli v pátek. "Jestli bude bivak, také nedokážu říct, teď tam není sníh, abychom na něj dojeli," podotkl Kučera.

Obdobnou situaci přitom pořadatelé zakusili před osmi lety, kdy se jelo na kárách. "Ale Orlické hory na ně nemají terén. Jak začne mrznout, plochy jsou zledovatělé a není to bezpečné pro psy, ani pro lidi," vysvětlil Kučera důvod, proč by bylo riskantní takto akci zopakovat.

Ani posunout termín a doufat, že se podmínky zlepší, nebylo možné, protože penziony v Orlických horách se závodem počítají a na další termíny mají obsazeno.

Šediváčkův Long je čtyřetapový a pětietapový závod psích spřežení na 200 a 300 kilometrů, vede tradičně po hřebenech Orlických hor a účastníci musí jednou či dvakrát povinně přenocovat na sněhu. Jde o jeden z nejnáročnějších závodů psích spřežení, který je extrémní i svým převýšením - spřežení nastoupají více než 7500 metrů.

Závod je vzpomínkou na Šediváka

"S Šediváčkovým Longem jsme začínali v roce 1997, přihlášených nás tenkrát bylo 17. Pořádali jsme ho s manželkou. V Orlických horách jsme zrovna rok před tím byli trénovat, bylo to příjemné, pěkné trasy, v létě jsme pak zašli za paní starostkou a ona souhlasila, abychom závod uspořádali," zavzpomínal Kučera.

A proč je věnován Šediváčkovi? Ještě před startem tehdy Kučerovi utekli dva psi a jeden z nich, sibiřský husky Šedivák byl u vzdálené vesnice zastřelen. Přesto závod odstartoval a na jeho památku byl pojmenován Šediváčkův Long.

Pokud Šediváčkův Long extrém ve středu odstartuje, Pavel Kučera už ho neabsolvuje. "Pojedou synové, já na to nemám čas. Zvlášť, když to bude extrém, budeme zajišťovat všechno kolem," vysvětlil.

Závod prý není tolik o pořadí, ale o zážitku a aby všichni ve zdraví dojeli. Jde o náročnou zálibu a závazek na celý život. "Na dovolenou se jet nedá, maximálně se můžeme vystřídat s těmi mladými, u psů musí stále někdo být," sdělil zkušený musher.

Podobně jako u dalších i u něj platí pravidlo, že jablko nepadá daleko od stromu. "Já k tomu syny nenutím. Můj nejstarší syn, když se ho ptali, jak přišel k mushingu, řekl: Narodil jsem se," dodal Kučera.