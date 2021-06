Jeden z nejstarších vodních kanálů Alba se dočká očisty. Vrátí vodu do krajiny

K napájení rybníků a pohonu mlýnů a pil sloužil vodní kanál Alba. Některé prameny kladou jeho vznik do 15. století, jiné až před rok 1400. Řadí se tak k vůbec nejstarším uměle vytvořených vodním dílům v Čechách. Tok začíná odbočením z toku Bělé v Častolovicích a ústí po 17 kilometrech do Dědiny v Třebechovicích pod Orebem. Je dokonce kulturní památkou, jenže už není takovým "životabudičem" pro krajinu jako kdysi. Mohou za to především nánosy bahna, které způsobují jeho vysychání. Povodí Labe ho chce vyčistit.

V současné době je pohled na Albu v Týništi žalostný. Plánuje se však revitalizace toku. U Alby i na Albě se loni v lednu konala putovní Pláž Járy Cimrmana, kterou sem přivezl Miroslav Tupec. Foto: Martin Tobiška | Foto: Deník/Jana Kotalová

"Zlepší se tak průtočnost kanálu a zajistí přívod životodárné vody do oblasti, které by jinak hrozilo postupné vysychání. Minimální podélný sklon koryta, masívní opad listí a každoroční sedimentace způsobují, že koryto je postupně zanášeno a přestává být funkční. Podle biologického hodnocení provedené v rámci projektové přípravy je vodní biotop ohrožen vysycháním a postupně se mění na suchozemský. Neexistuje jiné řešení než vytěžení nánosů, které navrátí vodnímu toku jeho funkci a umožní znovuobnovení vodního ekosystému. Poslední čištění bylo prováděno před více než 30 lety," vysvětluje mluvčí státního podniku Povodí Labe Hana Bendová. Více o historii i budoucnosti Alby v Týništi nad Orlicí:



Významnou součástí Alby byla její odlehčovací větev, odbočka vedená středem města jako umělý náhon pro původní „dolní“ mlýn z konce 14. století, z nějž byla v roce 1911 vybudována dnes již zbořená městská elektrárna.Kdy a jak vznikl název Alba, není známo.



V kronikách se obecně píše jen jako o „struze“. První zmínka o „svodnici“ Alba okolo Voklika a jiných rybníků je uvedena v rejstrech Haugvicových z roku 1575.Výstavbou městské elektrárny v 20. století došlo k úpravě profilu původního náhonu.



Po vybudování ohyzdného teplovodu, zatrubením toku a zúžením průtokového kanálu zůstalo dnes jen ubohé torzo původního náhonu.V návrhu revitalizace Alby se počítá s vytvořením meandrujícího koryta o kapacitě základního průtoku náhonu. Koryto s brody a tůňkami bude stabilizováno dřevěnými prvky. Při stavbě budou zrušeny zbytky opěrných zdí.



(Zdroj: www.tyniste.cz) Kanál Alby původně napájel vodou řadu rybníků mezi Třebechovicemi pod Orebem a Týništěm nad Orlicí. Dnes slouží kromě napájení rybníků i pro odběry vody pro průmysl a závlahy. V loňském roce proběhlo podrobné dendrologické zhodnocení porostů podél vodního kanálu, záměr se přitom týká území Evropsky významné lokality Týnišťské Poorličí. Kácet se prý bude pouze v nezbytně nutném rozsahu. Jednat se má o stromy, u kterých hrozí vývrat do koryta nebo brání provádění prací v něm. Zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby bylo naplánováno na druhé čtvrtletí letošního roku. "V podzimních měsících bude stavba zahájena. Její realizace bude rozdělena v souladu s podmínkami orgánů ochrany přírody do tří sezón a práce budou probíhat vždy v období říjen až únor. Dokončení akce se předpokládá v roce 2024," dodává Hana Bendová.