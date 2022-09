O velkou podívanou u Nového zámku v Kostelci nad Orlicí se v sobotu odpoledne postarali se svými dvou i čtyřkolovými miláčky členové spolku Veteran car club Hradec Králové. Ti se zúčastnili již 20. ročníku Královéhradecké veterán rallye 2022.

V sobotu lákala do zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí přehlídka automobilových i motocyklových veteránů v rámci Královéhradecké veterán rallye 2022. | Foto: Martin Tobiška

Jubilejní ročník akce se konal od 1. do 4. září a vedl podhůřím Orlických hor. Rallye je určena pro vozy vyrobené do roku 1960, a tak byly vidět skutečné historické skvosty. Jejich startovním i cílovým zázemím se stala Studánka u Rychnova nad Kněžnou, ale účastníci zavítali třeba i k Pastvinské přehradě, do Letohradu, jízda pokračovala přírodou Orlických hor a nechyběly na ní další zajímavé zastávky. V sobotu se veteráni zastavili v Hradci Králové a v zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Neděle pak už patřila rozloučení a individuálním výletům.