"K pečení chleba mě přivedla asi láska k dobrému jídlu. Hledala jsem něco, co nebude jen podkladem třeba pro šunku a sýr, něco, co bude samo o sobě chutnat a co na trhu neexistovalo. Tak jsem si to začala péct sama," říká usměvavá žena.

To, co upekla, přitom ochutnávat ostatním, aby i jejich chuťové pohárky ocenily, jak se dílo zdařilo. A daří se stále. Vůně, která se vine od solnické pekárny, sem přiláká nejednoho zákazníka. Trefil by sem možná i bez cedule oznamující, že tady sídlí pekařství Chleba & Sůl. Od jeho kolaudace letos v únoru uplynuly už tři roky a Zuzanu tohle řemeslo stále baví: "Je to moje mimino, moje láska. Pekárna je skvělá a mám tady fantastický tým holek a doufám, že i naši zákazníci se u nás mají krásně."

"Nic lepšího není. Přišel jsem na takový fígl, nejdřív si sním patičky, jako čerstvé jsou absolutní bomba," libuje si Josef Čihák, který si sem pravidelně jezdí pro pečivo z Kostelce nad Orlicí. "A ten chleba vydrží čtrnáct dní. Když si ho ukrojíte po deseti dnech a dáte ho na pánvičku, tak je stále ještě boží," tvrdí.

"Měli jsme tu před 14 dny zákazníky z Jablonce, také si nás vyhlédli. Jeli do Brna a že pojedou tudy, aby si tady koupili chleba. Paní mně včera psala na facebook, že dojídá poslední patičku z toho bochníku a už plánuje, kdy pojedou příště," přidává pro zajímavost Zuzana.

Od kamenosochařiny k televizní a filmové produkci

Vyučenou pekařkou není. V Hořicích vystudovala kamenosochařství.

"Pak jsme po léta pracovala v televizní a filmové produkci. Dělala jsem různé, hlavně gastronomické pořady se Zdeňkem Pohlreichem, byla to dlouhá etapa mého života. Pak jsem dělala reklamu, nějaké seriály, Halině Pawlowské a tak různě. Potom už se mně nechtělo cestovat do Prahy, vzdala jsem to kvůli dětem a pořídila jsem si pekárnu. Takže teď jsem pro změnu furt tady. Vždycky jsem měla k jídlu blízko. Abych ocenila dobré jídlo, nepotřebuji kvantitu, ale kvalitu. Ale před takovými pěti lety byla představa, že si upeču chléb science fiktion. Byla jsem v tomto ohledu nepolíbená," přiznává.

Inspiraci hledala v knihách i u přátel: "Když jsem zakládala pekárnu, byla tu se mnou Maškrtnica, slavná pekařka, pomáhala mi v recepturách, pak jsem čerpala z různých knih, webů. Dnes je to pro mě už trochu osahaná věc, takže jsem schopná si recept postavit sama. Pečeme z kvasu, na úterní chléb se začíná vyvádět kvas v neděli ráno, v neděli večer se udělá další stupeň a v pondělí se z toho dalšího stupně už dělají těsta na kynutí. Ty jdou do chladících boxů a při čtyřech stupních tam během 12 až 18 hodin vykynou, pak je teprve pečeme. Tyto dlouhé procesy dělají tu výjimečnost chleba, je tak strašně dobře stravitelný. Všechno, co se dělá pomalu, vyvíjí chuť. Je to trošku takový alchymistický proces."

Chléb se špenátem a do budoucna i s mladými kopřivami

V solnické pekárně se peče v úterý a ve čtvrtek, pece se tu roztápějí už ve čtyři hodiny ráno, aby se do nich bochníky z ošatek mohly nasázet, nabídka je vždy jiná.

"Z řemeslných pekáren jsme tady široko daleko asi jediní. V úterý si u nás koupíte Šumavu, semínkový chléb, máslový, toustový a k tomu je vždy nějaký speciál, který se peče jen v ten den a pak třeba až za další měsíc, nebo kdy se rozhodneme. Neustále se obměňuje. Dnes je to jarní chléb, který je ze špenátu s praženou slunečnicí. Do budoucna bychom chtěli nakombinovat špenát s mladými kopřivami. Zatím se jim nechce rašit v takovém objemu, jaký bychom potřebovali. Ještě vyčkáváme, ale brzy už bude také," ujišťuje Zuzana.

Jak pak prozrazuje, největším bestsellerem je semínkový chléb, ten se prodává nejlépe.

Čtvrteční nabídka je prý vždy o trošičku širší, to aby zákazníci měli z čeho vybírat a mohli se dostatečně zásobit na víkend. K tomu se pečou loupáky, ciabatty, francouzské bagety a různé sladké i slané koláče.

V jedné z polic jsou už bochníky připravené v balíčcích pro vyzvednutí, jsou zamluvené. "Máme rezervační systém už od začátku, co jsem pekárnu otevřela. Přijde mi to fajn, protože víme zhruba objem, jaký máme napéct, a nemáme přebytky. Těší mě, že se nevyhazuje dobré jídlo, že se spotřebuje," vysvětluje pekařka.

Pekárny přitom bojují s rostoucími cenami energií i komodit. "Za celou dobu, co mám pekárnu, jsme zvedli cenu asi o čtyři koruny na bochníku Teď se to samozřejmě na nás valí ze všech stran, od zdražení energií, přes ceny mouky… Ale nevalí se to jen na nás. Rozhodla jsem se, že nebudeme svoje zákazníky ještě více trápit, ztrápení jsou z toho všeho, co se děje, už dost, takže jsem si řekla, že ještě chvíli s cenami vydržíme, dokud se to ještě vydržet dá," dodává Zuzana.