Rychnovsko - VÍKENDOVÁ POROTA DENÍKU: Ptali jsme se významných osobností Rychnovska, zda by souhlasili se zvýšením DPH a jestli by takovýto krok prospěl státní pokladně.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Kucej

MARIE OTAVOVÁ, Ředitelka společnosti Kultura RK

Řada ekonomů analytiků se domnívá, že daňová zátěž pro fyzické i právnické osoby je už teď v Česku jednou z největších v Evropě a dosud nebyla vyčerpána všechna opatření, která by mohla zabránit stále narůstajícímu schodku hospodářství. Naše vláda se stále nevyrovnala s korupčními kauzami, které znamenaly obrovský únik státních financí. Navrhovaná opatření zvýšení DPH, zvýšení daní u lidí s vyššími příjmy a menší růst důchodů, to jsou samozřejmě ta nejsnazší opatření. Avšak zvýšení DPH se bohužel dotkne všech a bohužel i těch nízkoprahových domácností – půjde o zdražení základních životních potřeb a služeb či potravin. Takže úspory státního rozpočtu zaplatí z velké části spotřebitelé.

Verdikt: NE

JIŘÍ VÁCLAVÍK, Vyšetřovatel rychnovských hasičů

Aniž bych byl v této oblasti odborníkem, tak zásadně nesouhlasím s prudkým zvyšováním daně z přidané hodnoty a kdybych o této věci mohl rozhodovat, vydal bych se úplně obráceným směrem – cestou razantního snížení DPH, což by vedlo k nastartování a rozhýbání ekonomiky a zlepšení koupěschopnosti obyvatel. Nedomnívám se, že by zvýšení DPH nějak výrazně pomohlo státní pokladně.

Verdikt: NE

PAVEL ŠTĚPÁN, Vedoucí Společenského centra v Dobrušce

Já bych se nejprve zeptal: Ví někdo co pomůže státní pokladně? Ukažme na něj prstem a udělejme z něj předsedu vlády… Osobně si myslím, že zvýšení DPH není tou správnou cestou a ničemu nepomůže. Dokonce si nemyslím, že je k tomu pádný důvod. Vláda si tímto způsobem velmi zlehčuje situaci. Jedná se o chybu systémovou, kterou chce vyřešit tím nejjednodušším způsobem a získat chybějící peníze z obyčejných lidí na jejich základních potřebách. Rozhodně to není správné.

Verdikt: NE

FRANTIŠEK KINSKÝ, hrabě a majitel zámku v Kostelci n. O.

Podle toho, co nám říká ministr financí a jedním dechem i celá vláda, tak to nutné je, a pokud se tak nestane nepřežijeme ani vlastní život. Tak důležitá se otázka zvýšení DPH zdá, pokud čteme noviny, posloucháme zprávy a politicko-ekonomické debaty v posledním čase. Já, a nejsem žádným makroekonomickým expertem, takže se mohu mýlit, se ale domnívám, že zvýšení DPH je jen další a v konečném důsledku opět nedostatečnou, záchranou vypleněného státního rozpočtu. Zvýšení DPH se samozřejmě projeví na snížení koupěschopnosti obyvatelstva a jakým přínosem do statní kasy nakonec bude, stejně v tuto chvíli nikdo neví. Miliardy zisku, kterými politici pohazují jako průměrný občan stokorunou, jsou v tuto chvíli stejně na úrovní hypotetické. Zvýšení DPH nás neuvrhne do chudoby a bídy, jak předpovídají politici z levé poloviny politického spektra, ale lidé začnou při nákupech více přemýšlet. A to se na příjmu státní pokladny projeví negativně.

Verdikt: NE

Verdikt poroty je naprosto jednoznačný. Zvýšení sazby DPH podle nich není vhodným krokem, jímž by si státní kasa polepšila. Naopak budou lidé více šetřit a klesne jejich koupěschopnost.