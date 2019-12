Jednou z nejmodernějších knihoven se může pochlubit Rychnov nad Kněžnou. Vznikla v bývalém kině, po němž tu jako vzpomínka zůstalo snad jen zrepasované schodiště a věšáčky v šatně. Jinak se budova, která ve čtvrtek 19. prosince prošla kolaudací, změnila k nepoznání.

"Řekl bych, že z bývalých okresních knihoven je nyní jedna z nejlepších v republice," chválí výsledné dílo jednatel společnosti Kultura Rychnov nad Kněžnou Karel Štrégl.

Rekonstrukce nebyla bez problémů, bývalé kino bylo totiž vystavěno na prameni, a tak bylo třeba tento problém vyřešit, aby se zamezilo dalšímu vlhnutí.

Rychnovští se pak jezdili inspirovat i dalšími podobnými projekty a architekt se snažil vyjít městu vstříc ve všech připomínkách a detailech.

"Je úžasná co do prostoru, nábytku a myslím si, že lidem se v ní bude líbit. Knihovna má jiné uspořádání než ta nynější, bude pro návštěvníky vstřícnější. Prostory jsou světlejší, čistší. Z půjčovny mohou plynule přejít do čítárny, což v knihovně ve Společenském centru nešlo. K dispozici je i sál s kapacitou asi 80 míst s elevací hlediště," upozorňuje vedoucí městské knihovny Naďa Kaločová.

"Sál je vybaven velmi slušnou audiovizuální technikou, budou se tady moci dělat přednášky i jiné akce, třeba koncerty, " vysvětluje Karel Štrégl.

Některé by se do těchto prostor mohly přesunout ze současného kina - už kvůli lepší akustice sálu.

A s pořádáním kulturních akcí se počítá i na prostranství před knihovnou, kde vzniklo stupňovité hlediště s pódiem. Vestibul bude sloužit i jako výstavní sál. V sousedství je pak dětské oddělení a oddělení knih pro dospělé, na něž navazuje čítárna.

"Z čítárny vedou dveře na zahradu s přístřeškem, kde si mohou čtenáři v letním období posedět," komentuje prohlídku budovy Karel Štrégl.

Všechny prostory pro čtenáře mají bezbariérový přístup. Pro stěhování knih ze skladu pak slouží výtah. Všechny tři sklady jsou přitom vybavené pojízdnými knihovními regály kvůli lepší úspoře místa. Dva sklady budou sloužit přímo pro rychnovskou knihovnu, další pro knihovny v regionu, které pod tu rychnovskou spadají. Nejen do skladů, ale i do regálů obou knihovnických oddělení se ještě musí přestěhovat okolo 100 tisíc svazků.

Rekonstrukce bývalého kina začala před sklonkem loňského roku. Náklady se vyšplhaly na přibližně 95 milionů korun, přičemž město získalo dotaci ve výši 85,5 milionů korun od ministerstva financí. Knihovna ve Společenském centru se uzavře od 1. února příštího roku. Slavnostní otevření nové knihovny se plánuje v posledním březnovém týdnu.