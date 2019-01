Rychnov nad Kněžnou - Změny v jízdním řádu autobusů o prázdninách způsobují nedostatečné zajištění dopravy.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv DENÍKU

Kvůli částečnému vynechání autobusových linek se o prázdninách někteří občané nedostali do zaměstnání. Například spoj ze Slatiny do Rychnova nad Kněžnou zanechal v půl deváté ráno na zastávce Javornice škola hlouček osmi cestujících, kteří se do vozu už nevešli. Řidič mikrobusu s kapacitou kolem dvaceti osob pouze omluvně pokrčil rameny, zamával a kolem zastávky projel bez zastavení. Poslední, kteří ještě nastoupili, byli upozorněni, že mohou zatelefonovat do firmy Oredo s. r. o., Hradec Králové, místního provozovatele dopravních služeb, a zde podat stížnost.

Mikrobus nenahradí dva spoje

Společnost Oredo využívá na Rychnovsku dvou dopravců – ČSAD Ústí nad Orlicí a Audis.

Nejstarší mikrobusy jezdí na Rychnovsku více než pět let a jejich počet se rozšiřuje. „Díky mikrobusům může trasou projíždět více spojů za méně peněz,“ řekl za firmu Oredo Pavel Matouš. V případě stížnosti se mají občané obrátit na číslo 495 521 838, pokud tak učiní, jsou však upozorněni, že mají své sdělení poslat v písemné formě.

Prázdninové změny

„O prázdninách dochází k dílčím změnám v řádu, přičemž rozlišujeme dva typy prázdnin, při jarních či pololetních prázdninách vynechává minimum spojů, při velkých letních prázdninách jsou změny rozsáhlejší. Osvědčilo se nám některé ranní linky ponechat v provozu, i když není škola.

Lidé, kteří se spoléhají na autobusovou dopravu při cestě do zaměstnání, nevyužijí autobusu vůbec, pokud o prázdninách nejede. Pak dochází k větším ztrátám,“ vysvětlil Matouš.

Jedna z cestujících, která „zbyla“ na zastávce a musela čekat na další linku, upozornila na další problém.

„Oredo nemá žádnou telefonní linku, na které by bylo možno kontaktovat řidiče v případě, že něco v autobuse zapomenete. V pátek odpoledne se můžete s peněženkou ponechanou na sedadle v autobuse naprosto jistě rozloučit.“