„V neděli 4. září ve spolupráci s cateringem Hostince u Hubálků zveme od 10 hodin na brunch na zámku. Potrvá do odpoledních hodin. Lidé si tady budou moci užít celý den i s občerstvením v zámecké oranžérii, o které se postarají Hubálkovi, kteří u nás provozují zámeckou kavárnu. V ceně brunche je i prohlídka zámecké expozice a zvěřince. Kdo si toto vše prohlédne a projde se třeba i po parku, může se opět vrátit do zámecké oranžérie a posilnit se,“ přibližuje akci správce častolovického zámku Zdeněk Bachman.

Z trochu jiného soudku nechá ochutnat v tentýž den Kolowratský zámek v Rychnově nad Kněžnou v rámci Víkendu klasické hudby. Ve 13, 14 a 15 hodin zde můžete vyrazit na mimořádnou prohlídku. Nečekejte klasický průvodcovský text, ale nastražte uši. Myslíte si, že hudbu mohou inspirovat portréty předků, lidské smysly, domácí kaple nebo jídelna? Přijďte se sami přesvědčit a zaposlouchejte se do Hudby Kolowratských komnat.

Labužníkům poté bude 10. září zasvěcený Food Festival na Novém zámku v Kostelci nad Orlicí.

Akcemi stále nešetří ani hospitál Kuks. Ten už od pátku až do neděle 4. září žije Floristickým víkendem, za týden v sobotu se tu bude slavit vinobraní a oblíbené jsou také Svatohubertské slavnosti na Kuksu, které se letos uskuteční 1. října.

Trutnov 10. září při Dnech evropského dědictví připomene návštěvníkům svou česko-německou historii. Seznámí je s osudy osobností, které toto město proslavily po celém světě, nabídne poslech dávného krkonošského německého nářečí, zpřístupní zajímavé architektonické objekty a nabídne i něco navíc.

Bohatý program láká druhý zářijový víkend v rámci Dnů evropského dědictví také na Náchodsko. V sobotu 10. září můžete vyrazit na komentované prohlídky jaroměřského chrámu sv. Mikuláše, krypty s mumiemi a literátského kůru. Do historie pevnostního města a života vojáků nahlédnete během Oživlých prohlídek Bastionu I v josefovské pevnosti a za návštěvu bude určitě stát i Nové Město nad Metují. Tudy projde historický průvod a těšit se můžete na bohatý kulturní program na náměstí.

Ratibořický zámek nabídne speciální prohlídky. „O víkendu 8. a 9. října navíc připravujeme tradiční akci Podzim v Ratibořicích,“ doplnil kastelán ratibořického zámku Ivan Šenk.

Na konci listopadu a na začátku prosince potom můžete zažít Advent za Schaumburgů na náchodském zámku.

Pro milovníky historie je v tabulnici opočenského zámku na Rychnovsku na 10. září připravena přednáška o hraničním sporu Trčků z Lípy s Kladským hrabstvím.

Ze zámku Opočno.

„Na začátku října se tu koná tradiční setkání sokolníků, pak nás čeká pohádkové představení pro děti, které se bude odehrávat v interiérech zámku a závěrečnou akcí bude Opočno opačně. Jsou to mimořádné prohlídky, které letos půjdou netradičně do Studniční věže – hladomorny. To jsou prostory, kde se ještě neprovázelo,“ upozorňuje opočenský kastelán Tomáš Kořínek. Jak připomíná, právě tady býval byt posledního majitele zámku Josefa Colloredo Mansfelda. „Úplně poslední akcí, pokud covid dovolí, bude vánoční jarmark. Uskuteční se tu vůbec poprvé,“ dodává.

Ani návštěvníci památek na Hradecku nebudou ochuzeni o zajímavé zážitky, které je čekají třeba na hradecké Bílé věži. 17. září si na ni vychutnají svítání, 24. září děti vystoupají na Bílou věž s královnou a do prosince je přichystáno i několik nočních prohlídek.

Muzeum východních Čech zve 17. září na komentované prohlídky budovy, které jsou součástí Dnů evropského dědictví, a děti na muzejní hledačku.

Milovníky památek, kteří se vydají 7. října na Hrádek u Nechanic, jistě zaujmou speciální komentované prohlídky, při nichž si toto sídlo projdou křížem krážem. Sváteční atmosféru si tu potom od 26. listopadu do 11. prosince vychutnají při Vánocích na Hrádku.