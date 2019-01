Javornice – V sobotu se v budově základní školy konal pátý ročník vánočního jarmarku. Byly zde k vidění ukázky prací žáků školy a školky a také odborníků.

Akce se zúčastňují učitelé, žáci i personál, a také lidé, kteří chtějí představit své výrobky.

„Já tu tvořím výstavu na téma stará škola, snažila jsem se navodit kontrast starého s novým. Poté jsem chtěla zapojit do výzdoby také osobnost Boženy Němcové a její pohádku Popelka. Takže tu mám takové pohádkové Vánoce," svěřila se místní školnice a aranžérka Dagmar Krunčíková.

Své stánky tu měli také žáci mateřské a základní školy.

„Hodně se na této atmosféře podíleli naši žáci, výrobky vytvářeli zejména v rámci hodin praktického vyučování a výtvarné výchovy. Těm menším pomáhaly vyrábět doma také maminky, dodává hlavní organizátorka Jitka Hendrychová.

Objevila se tu také zcela netradiční řemesla. Jedním takovým se zabývá Alena Rozumová, která prozradila i hlavní postup práce. Vyrábí totiž náušnice a přívěsky z polymerové hmoty fimo.

„Vypadá to trochu jako modelína. Barvičky se různě skládají do sebe a tvoří se z nich například válečky nebo jiné motivy. Pak se to nakrájí a skládá se to dohromady. Výsledný tvar je třeba upéct v troubě. Většinou to trvá asi třicet minut při sto stupních. Když to vystydne a ztvrdne, provrtávám to ruční vrtačkou a pomocí lepidla pak připevním zavírání, " prozradila.



Návštěvník si zde mohl také zakoupit postavičky z kukuřičného šustí, svícínky, věnečky, šperky, ale i živé květiny.

„Vážím si toho, že učitelé obětují svůj volný čas a energii, účast je každý rok čím dál větší. Celá škola se včetně studentů aktivně podílela," nadšeně oznámila ředitelka školy Marie Lorencová.

Tato akce má ohlas už v širokém okolí. (star)

Více fotografií najdete na webové adrese:

rychnovsky.denik.cz/

javornicejarmark