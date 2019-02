Je to již 130 let od jejího založení. Tento slavnostní den si příchozí připomenou už v sobotu 11. června.

Základní škola bude zpřístupněna veřejnosti, a to od desíti do sedmnácti hodin. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout celou budovu školy. Zaměstnanci javornické základky si pro veřejnost připravili také doprovodný program. Ten odstartuje již v 11 hodin v tělocvičně.

Nejen ti, kdo byli sami žáky místní školy, ale i ostatní zájemci mohou v sobotu vyrazit do Javornice a společně oslavit 130. výročí založení zdejší školy. ⋌(star)