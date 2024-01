Stejně jako někdy prý dojde možná i na knihu. Ta by byla hlavně o kamarádovi Zdeňku Frymlovi, zvaném Kozel – prý něco jako „Kozlíkova dobrodružství“.

„Rádi bychom napsali alespoň články o našich posledních cestách, ale není čas, mám to všechno v šuplíku a ono na to někdy dojde,“ říká se smíchem cestovatel.

Všechno začalo asi před dvaceti lety, kdy Michal Martinek, zvaný Frďas, našel na půdě jedny staré jasanky, které vyráběl pradědeček jeho kamaráda Zdeňka Frymla z Dobrého. Protože je vyzkoušeli a trochu poničili, přišel nápad, že by je mohl Zdeněk zkusit opravit, případně udělat jiné. Lyže už vyráběl nejen jeho pradědeček, ale i děda a otec. S výrobou nových lyží jim pomáhal kamarád Petr Benedikt. Povedlo se a poprvé na nich vyrazili v Deštném v Orlických horách na Rampušákovo loučení se zimou.

Ve Skandinávii byli už mnohokrát, zkoušeli tam různé aktivity. Mimořádné zážitky měli třeba i na Altaji, na pomezí Ruska, Číny, Mongolska a Kazachstánu.

Z džungle do velehor a zpět

Zmíněné zatím poslední cesty se týkají Balkánu a hlavně Bolívie, o cestě po Balkánu besedovali v lednu v Novém Městě nad Metují a o Bolívii ve Slavětíně nad Metují. V lednu je čekají ještě dvě besedy ve školách. Michal Martinek věří, že některé z dětí třeba dobrodružství inspirují, jako jeho ve dvanácti letech zaujal cestovatel Leoš Šimánek, který se stal jeho vzorem.

„V Bolívii jsme byli vlastně v létě, ale tam bylo období zimy. Přes den, když jsme stoupali na vrcholky hor, tak bylo i mínus třicet stupňů, ale v amazonské džungli bylo naopak třicet nad nulou, obrovské teplotní rozdíly.

Bolívie je krásná pestrá země, kterou jsme procestovali z nížiny, až po nejvyšší hory, které mají výšku přes šest tisíc metrů. Žije tam směsice lidí z různých kmenů. Můžeme tam spatřit něco úžasného, co nikde v Evropě vidět nemůžeme. Je to sice velice chudá země, ale velice bohatá, co se přírody a lidí týče,“ prozradil.

Už byl v Bolívii před osmnácti lety a nyní se dokonce setkal s několika lidmi, které tam kdysi potkal. Přivezl s sebou i fotografie z té doby, včetně snímků jejich tehdy malých dětí, které viděli až nyní, po letech. Jejich radost a dojetí - to byl pro Michala Martinka prý nejhezčí zážitek z výpravy.

