Když ve středu 13. října večer přebírala Jaroslava Šafářová na podiu městského společenského centra stříbrnou medaili Za zásluhy o rozvoj Dobrušky v oblasti práce s mládeží, jistě jí hlavou běžely úseky třiatřiceti let dlouhého příběhu pevně spojeného s Domem dětí a mládeže. Vždyť by se dalo říci, že se stal jejím dalším dítětem - pracně ho vypiplala ho od narození až do současné dospělosti, aby ho nedávno předala své nástupkyni na pozici ředitelky.

Jaroslava Šafářová na táboře. | Foto: Z archivu Jaroslavy Šafářové

Vystudovaná inženýrka elektrotechniky se zaměřením na měřící a automatizační systémy se nebála v zájmu rodiny a péče o malé děti udělat v závěru 90. let veletoč v pracovní kariéře a přestoupit z hradeckého podniku Tesla do tehdejšího Domu pionýrů a mládeže v Dobrušce: „Nastupovala jsem úplně do neznáma, ale protože mě bavily počítače, které v té době začínaly, tak jsem to zkusila. Dům pionýrů a mládeže fungoval teprve od roku 1986, takže nebyl moc rozjetý. Neměli jsme vlastní budovu, na kroužky se chodilo po školách.“