Jaro, léto, zima? Letos je duben hodně aprílový. Mrkněte na zasněné Orlické hory

/FOTO, VIDEO/ Ze zimního oblečení brzy do jarního, na začátku dubna téměř do plavek a před pár dny opět do zimního. Letošní výkyvy počasí nás neustále překvapují. Díky nezvykle brzkému nástupu jara a vysokým teplotám stromy rozkvetly hodně brzy, někteří nedočkavci už na začátku dubna vyrazili k vodě a také houbaři hlásili první úlovky hub, které jinak rostou později. Jenže paní Zima jakoby si svůj odchod rozmyslela a chtěla ještě ukázat, co síly jí zbývá. V minulých dnech se rozhodla vrátit. I Orlické hory se tak dočkaly po dlouhé době sněhové nadílky, ačkoliv bílo bylo především na hřebenech. Prohlédněte si záběry webkamer horských středisek ze soboty 20. dubna.

Z Deštného v Orlických horách | Foto: webkamera Skicentrum Deštné