K zelenému čtvrtku patří tradičně zelené pivo a na velikonoční svátky zpestřují nabídku pivovarů i jiné jarní speciály.

Na zelený čtvrtek zelené pivo. | Foto: Jiří Kopáč

Patří k nim i ty z produkce dobrušského pivovaru Rampušák.

Jako Kačenčina 14. „Pivo vyrobené ze čtyř druhů sladu a tří druhů žateckých chmelů, které vás nadchne svou plností chuti a vyváženou hořkostí právě použitých českých chmelů,“ láká ke koupi dobrušský pivovar.

Ochutnat tady můžete také tradiční Jarní pšenku, jde o pšeničné pivo s extraktem původní mladiny, 12%. Má slámovou barvu, svěží chuť se středním řízem a intenzivním banánovo-hřebíčkovým aroma typickým pro tento druh piva. To vše doplněné jen o mírnou hořkost právě tak, aby vynikla jeho intenzivní chuť. No, zkuste odolat! A k tradiční Jarní pšence se letos v Dobrušce přidává bavorská lahůdka Dunkelweizen, pšeničné pivo tmavě hnědé barvy s vysokým zákalem a intenzivní vůní hřebíčku a banánů. To samé pak převládá v chuti, kde se mísí s čokoládovými a karamelovými tóny použitých pražených sladů a společně tak s nízkou hořkostí tvoří komplexní chuťový profil typický pro tento druh piva. Na vrchu vše zdobí bohatá hustá pěna, popisuje vlastnosti speciálu pivovar.

Nejen koledníci by si měli dát na silnicích pozor. Hlídky budou na více místech

Už 14. března pak pustil do světa svůj velikonoční speciál olešnický pivovar Agent - 12° Migulu.

„Náš Velikonoční speciál vaříme jako poctu panu Oskaru Migulovi, který v roce 1869 v naší obci Olešnice v Orlických horách založil a provozoval pivovar. Je to pivo, na které se asi nejvíc celý rok ptáte, kdy že už bude. Odpověď je stále stejná – na Velikonoce,“ stojí ve facebookovém příspěvku pivovaru v Olešnici v Orlických horách.

A rozhodl se ho opatřit i novými etiketami: „S naším dvorním grafikem, Vláďou Kotouzou, jsme si řekli, že letos oprášíme etikety, když některé z nich se nám už trochu okoukali. Vláďa má za sebou několik mega úspěšných grafických projektů – vč. například kompletní realizace grafického kreativního návrhu a ztvárnění Českého předsednictví v EU, a nyní dostal chuť zase se chvilku věnovat našemu malému pivovaru a povolit uzdu svému uměleckému střevu. První z nových etiket je právě Migula 12° premium pale lager, inspirovaný bavorskými ležáky. Jde o Vláďovo mistrovské dílo, kdy back-story této etikety je: mladý Oskar Migula v době otevření pivovaru v Olešnici v Orlických horách a jeho představy o tom jak se bude pivovar rozvíjet v budoucnosti.“

Smažák jako nejpopulárnější klasika. Kde chutná na Rychnovsku?

V neratovském pivovaru jsou Velikonoce i ve znamení radosti z umístění moku z místní produkce v pivní soutěži.

„Máme radost. Naše řemeslné pivo se v konkurenci 150 pivovarů umístilo na druhém místě s pivem Prorok 14 v kategorii silné polotmavé spodně kvašené pivo. Další piva Prorok 10, IPA 12 se dostala až do semifinálového pavouka. A to je dobrá zpráva pro vás. Nyní máme ještě poslední tank tohoto výborného piva Prorok 14. Můžete jej ochutnat po celé Velikonoce v Neratově, nebo ho zakoupit na našem eshopu, v obchodní síti Konzum, v obchodním řetězci Kaufland ve východních a středních Čechách, v pivotékách v Pardubicích, Hradci Králové a Praze,“ uvádí Pivovar Neratov na svém webu.

Sváteční speciály můžete ochutnat rovněž v rychnovském pivovaru, který je příležitostně připravuje už řadu let. Novinkou je tu Jirsák 13°.

Podívejte se, jak se zelené pivo vaří v Brně:

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Na velikonoční menu a zelené pivo pak lákají i restaurace a třeba také z nabídky regionálních pivovarů.

Hradecký Rodinný pivovar 713 vaří 30 stříbrných a k tomuto speciálu dodává: „Kdo zradí klasické pivo, dostane 30 stříbrných. Ležák pro ozvláštnění předvelikonočního a velikonočního období zaujme zelenou barvou a chutí sedmera bylin.“

Na svátky jara tu připravili také Velikonoční Red Ale - svrchně kvašené pivo jantarově měděné barvy a jemné chuti s příjemným kořeněno-ovocným aroma.

Velikonoční zelené pak vaří rovněž hradecký Klenot. „Tradiční český ležák vařený na tři rmuty z českého sladu a dvou druhu chmele jsme doplnili o chlorofyl, zelené barvivo z rostlin. V tomto míchaném nápoji vyniká vyšší sladová plnost doplněná o chmelové tóny a středně vysokou hořkost,“ popisuje tento speciál Měšťanský pivovar Klenot.