Nyní, v době uvolnění epidemických opatření, se konečně vrací věci ke „starým pořádkům“, a tak od 11. do 14. června proběhne v prostorech pastoračního centra v Dobrušce letošní jarní dobročinný bazárek.

Příjem darů se uskuteční od 9 do 18 hodin v pátek 11. června a od soboty do pondělí je v době od 9 do 16 hodin na programu prodej zboží. Organizátoři uvítají oblečení, obuv, hračky, knihy, bytové doplňky, funkční elektrospotřebiče, keramiku, sklo, porcelán, kuchyňské potřeby nebo nářadí. Zkrátka vše, co ještě může posloužit.

Výtěžek akce bude použit na dobročinné účely.