Podpořte Jarní dobročinný bazárek

Farní charita Dobruška zve od pátku až do pondělí na Jarní dobročinný bazárek. Dary do něj jsou přijímány v pátek od 9 do 18 hodin.

Ilustrační foto | Foto: Jiří Mach

Prodej bude probíhat v sobotu, neděli a pondělí od 9 do 16 hodin. Akce se koná v pastoračním centru v Dobrušce (budova za farním úřadem). Přijímány jsou čisté a funkční elektrospotřebiče, nevhodné dárky, sklo, keramika, porcelán, hračky, knihy, bytové doplňky, kuchyňské potřeby, nářadí, oblečení, obuv a vše, co ještě může posloužit nebo potěšit. Výtěžek z prodeje bude použit na charitativní dobročinné účely.

Autor: Jana Kotalová