Další články z Přepych najdete ZDE

"Letadlo je z polystyrenu, dělali jsme ho celkem asi čtyři dny," prozradil kapitán Přepyšských aerolinek, kterého na palubě doprovodila letuška s lahví šampaňského a skleničkou i pasažér vracející se zřejmě z Havaje, soudě podle květinového věnce kolem krku.

Tahle akce prostě baví a sjíždějí se na ni pravidelně nejen místní, ale i lidé z širokého okolí. "Na triku" ji má spolek ProPřepychy, není to ovšem jeho jediný kulturní počin, který se tu těší oblibě. Tu svou akci si v kulturním kalendáři najde každá generace.

Miloň Čepelka, Jiří Halekal, Pepíček Zíma a další

"Původně občanské sdružení ProPřepychy vzniklo 1. prosince v roce 2009. Od roku 2016 je spolkem. Hlavními zakladateli byli Honza Dušek a Honza Macháček, který zpívá v Opočence a má blízko k dechové hudbě. První akcí byl festival dechových hudeb, který je věnován zdejšímu rodákovi Karlu Pšeničnému a který se uskutečnil u kostela. Každý rok je uspořádán ve stejném termínu, což si i důchodci dobře pamatují - 5. července," říká předsedkyně Jarmila Sejkorová.

Jak připomíná, festival přivítal už řadu známých osobností, jako Karla Štědrého, Jiřího Halekala, Jiřího Štědroně, Yvettu Simonovou a dvakrát i Josefa Zímu. Nelze přitom nezmínit Miloně Čepelku, rodáka z nedalekého Pohoří, který k němu neodmyslitelně patří.

Chlouba přepyšských hasičů je vystavena za vitrínou

Co rok, to unikátní kousky

K festivalu dechovek se postupně přidaly další akce včetně Přepyšského kormidla. Podle Jarmily Sejkorové každý ročník překvapí: "Z dětských plavidel ráda vzpomínám na Smolíčka pacholíčka, měl i jelena, na Křemílka s Vochomůrkou, z dospěláckých masek to byla třeba Karkulka, která s sebou měla na palubě i vlka - vlčáka. Vždycky si říkám, že už se nedá nic vymyslet, a pokaždé se objeví nové unikátní kousky. Vždycky připravíme i něco pro děti, s rodiči například vyráběly ptačí budky, jsou tam poníci, vaří se tam kotlíkové gulášky a užijí si to všichni. V listopadu pak pořádáme tematické plesy, letos bude na téma: Zpátky do lavic, a k vydařeným akcím na konci roku patří vánoční zpívání a rozsvěcení vánočního stromu."

Deník na návštěvěZdroj: Deník

Sem tam spolek láká i na výstavy, jedna z nich třeba pozvala do světa vláčků, jiná do starých časů - historických hraček, nádobí a řemesel. A spolek ProPřepychy se může pochlubit i turistickou známkou.

Za vínem do Přepych

Spolků v Přepychách působí hned několik a na některých akcích vzájemně spolupracují, ať už mezi sebou či s obcí, kulturní komisí nebo se školou. Příkladem je i masopust, který spolek ProPřepychy pořádá spolu s hasiči.

Ostuda Přepych má zmizet, nahradí ji nový stánek pro sport i kulturu

"Máme 44 členů, od těch osmnáctiletých až po pětasedmdesátníky. Hodně nám je nápomocný Vláďa Zdeněk, který dělá i kroniku. Až bude hotová nová zástavba rodinných domů, snad získáme nové členy, kteří by mohli přinést nové nápady," doufá Jarmila Sejkorová.

I když jak se zdá, dobré nápady spolku nechybí, a tak se místní mají brzy na co těšit: "Většinou jsme na jaře jezdívali do sklípků, letos jsme to pojali tak, že bychom sklípek přivezli do Přepych a připravili degustaci vín s vinařem."