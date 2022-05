Její historie sahá až do roku 1929, přičemž její stavbu provázely peripetie, jak dokládá zápis kronikáře Josefa Dušánka.

Původně obecní zastupitelstvo rozhodlo o tom, že na místo dřívější dřevěné zvonice stane na jejím místě nová, zděná a obec na ni vynaloží 4 tisíc korun. Představovalo to v té době dost velký obnos na obec, která neměla ani na výspravu cest. Záhy však povstaly dva tábory, přívrženců schváleného skromnějšího návrhu obecního zastupitelstva a těch, kteří požadovali postavení kaple. Ta by ovšem vyšla na 12 tisíc korun. Při nově svolaném zastupitelstvu byl potvrzen první návrh ovšem s tím, že se v případě postavení zvonice větších rozměrů dává prostor občanstvu a zájemci se k uhrazení rozdílu částky písemně zaváží. Nikdo tak neučinil. Začala se tedy stavět zvonice.

"Když již byly základy vyzděny, přišlo několik lidí a poručili základy vybourati a stavěti dle svého návrhu bez svolení zastupitelstva a nebrali v úvahu usnesení tohoto," zapsal do kroniky Josef Dušánek.

Poukazoval přitom na to, že pozemek pro stavbu nebyl odkoupen od soukromého majitele ani se o tom nejednalo. Zákon také říkal, že čí je pozemek, toho je i stavba: "Hřešili tito lidé na to, že tehdejší majitel těchto pozemků Josef Dyntar nechal benevolentně postaviti obecní kříž, bývalou zvonici, hasičskou zvonici a nechal je svobodně choditi po těchto pozemcích. Neuvažovalo se vůbec o tom, že doba se mění, majitelé že se mění a že by jednou mohli státi před faktem, že by sice kapli měli, ale že by bylo na libovůli majitele této, mohli-li by do ní vůbec choditi."

Po dokončení stavby na podzim roku 1929 se objevil návrh, aby položka ve výši 16 tisíc korun, za něž byla kaple vybudována, byla zařazena do obecního rozpočtu. Byl zamítnut. A nikdo z těch, kteří kapli horlivě prosazovali, se k zaplacení neměl. Obecní sbírka vynesla asi jen 200 korun. Částku nakonec zaplatil majitel pozemku Josef Dyntar.

Kaple se později stala obecním majetkem, pozemek pod ní byl odkoupen teprve před pár lety.