Co říkáte na výsledek senátních voleb?

Jsem trošku překvapený. Když jsme do toho šli, tak jsme si představovali, že nějakou šanci máme. Ale když to přijde, tak jsou pocity úplně jinačí. Malinko se s tím srovnáváme, ale rozhodně jsem rád. Upřímně jsem si myslel, že skončím třetí. Čekali jsme, že pan Antl zvítězí jednoznačně a s paní Drejslovou se o to druhé místo budeme "prát" s tím, že já budu nakonec třetí. Dopadlo to tak, že třetí je paní Drejslová a pan Antl má nízký náskok. Uvidíme, jak to bude vypadat za týden.

S čím půjdete do druhého kola?

Půjdeme s tím stejným, co doteď. Děláme kontaktní kampaň, kdy opravdu zvoním na zvonky a představuji se osobně. Chtěl bych, aby lidé věděli, že moje hlavní téma je a bude školství, protože si myslím, že to je strašně důležitá a podceněná věc. Jestli to někoho osloví a lidé budou chtít, abych se i na jiných místech v politice zajímal o školství, tak to určitě budu dělat. Jestli se dostaneme do dluhů a bude ekonomická recese, tak jediné, jak se z toho dostat ven, je investovat do školství. Sice už víme, že výsledek bude vidět za nějakých deset, patnáct, dvacet let, ale dostali jsme se do situace, kdy žádná rychlá změna není možná, abychom mávli proutkem a bylo všechno v pohodě. A tak co teď nejlepšího můžeme udělat pro budoucnost, aby byla prosperita, dobrá nálada ve společnosti, aby lidé konečně pochopili demokracii a tak dále - to všechno vede skrz školství. Věřím tomu a chtěl bych se tomu věnovat. Vyzkoušeli jsem si to u nás ve škole a vidíme, že to funguje.

Chystáte nějakou oslavu?

Vůbec. Jsme z kampaně "vyšťavení", pro mě to byla úplně nová věc. Jsme utahaní, vyspíme se z toho a zkusíme se připravit na druhé kolo.