„Jsme takoví zubaři času a snažíme se památkám znovu vdechnout život. Našim cílem je, aby vypadaly jako v dobách své největší slávy,“ říká zakladatel firmy more.is.more, která za pomoci špičkových laserových skenerů dokáže digitalizovat a znovu „dostavět“ památky, Jiří Forejt. Jeho firma sice sídlí v Praze, ale východní Čechy jsou prakticky její bránou do světa. A to přesto, že celý příběh digitálních „zedníků“ začal u našich východních sousedů.

Nejodvážnější bylo naše hejtmanství

„Jak to tak v životě bývá, velkou roli hrála náhoda. Dvacet let jsem se pohyboval ve filmovém průmyslu. A ten nás jednoho dne s kamarádem zavál na Slovensko. Když jsme autem projížděli kolem Spišského hradu, namířil jsme na něj telefon a řekl jsem, že by bylo krásné mít aplikaci, která by dokázala v reálném čase ukázat, jak památka vypadala v době vzniku. Tato myšlenka nám pak dlouho vrtala hlavou. A když jsme zjistili, že se dá uskutečnit, šli jsme do toho,“ řekl muž, jehož první kroky vedly k hejtmanům, kterým svoji vizi představil s tím, že by rád projekt rozjel na českých památkách.

Uspěl jen v Královéhradeckém kraji. „Když jsme s tím nápadem přišli, jednali jsme s více subjekty. Nakonec se ukázalo, že nejodvážnější bylo královéhradecké hejtmanství, které se pustilo do něčeho, u čeho vlastně přesně nevědělo, do čeho jde. Ono je totiž dost složité někomu vysvětlit naši technologii, která navíc není levná. Královéhradecký kraj tak byl první, kdo měl tu odvahu a pustil se s námi do digitálního restaurování Kuksu. Po něm se roztrhl pytel s objednávkami,“ dodal Jiří Forejt, jehož tým strávil „restaurováním“ Kuksu dva roky.

Katedrála Notre-Dame měla smůlu

3D skenování totiž neobsahuje pouze laserový sken, ale i tisíce fotek detailů. Například na Kuksu jich bylo přes dvacet tisíc. „Poté máme terabyta dat, které se musí přechroustat, aby z nich vznikl detailní model,“ informoval Forejt a dodal, že hotový virtuální svět neslouží pouze samotné aplikaci, ale je archivován a slouží nejen badatelům, ale i v případě živelných pohrom či neštěstí.

„Klasickým příkladem může být katedrála Notre-Dame v Paříži, kde před požárem žádný sken, který by pomohl s rekonstrukcí, neexistoval. Kdyby se nyní nedejbože stalo něco Kuksu, tak existuje jeho digitální kopie a hospital by se dal zrekonstruovat takřka do původní podoby,“ vyzdvihl plusy 3D technologií.

Dvanáctičlenný tým, opřený o řadu externistů, nyní pracuje na dalších východočeských památkách. Nejblíže k realizaci má Braunův Betlém, který již za pár dní lidé uvidí v podobě a barevnosti, jakou mu vtiskla vize hraběte Šporka: „Zde bude unikátní funkce, kdy člověk betlém uvidí v měřítku jedna ku jedné. A pokud se nemýlím, tak to bude poprvé nejenom v naší, ale i evropské historii.“

Věštění z křišťálové koule

Tento rok by se měla objevit i digitální rekonstrukce Potštejna. Ta však dala digitálním restaurátorům pořádně zabrat. V historických análech se totiž k této zřícenině prakticky nic nedochovalo. Tým more.is.more tak měl k dispozici jen několik karikaturních rytin a pár zmínek z kronik.

„U tohoto projektu tak spolupracujeme nejenom s kastelánem, ale i historiky. A je to docela zábavná práce. Nedávno jsme dělali hmotovou studii celého hradu, která se zakládá na geodetických měřeních. Při tom nám kastelán řekl: „Hlavně to udělejte hezký.“ Tak jsme mu to slíbili, ale primárně chceme vycházet z toho, aby si návštěvník představoval, jak to tenkrát mohlo skutečně být. Při modelování totiž využíváme všechny materiály, které tehdá mohly být, barvy, které tehdá mohly být, ale stejně je to stále věštění z křišťálové koule. Jen Bůh ví, jak to opravdu tehdá bylo,“ nechal nahlédnout Jiří Forejt pod pokličku. Jeho tým je složený z mužů a žen, kteří se rekrutovali i z tvůrců filmových triků.

Cílem je vytáhnout lidi ven

Vizí celého projektu však není dát památkám jen digitální punc, ale přitáhnout na ně ještě více návštěvníků. „Cílem aplikace je vytáhnout lidi ven. Ten kontext funguje, až když je člověk na tom místě a můžete se na ně dívat z jiného úhlu pohledu. Například na sochy Brauna se často podívá člověk jen ze země. Kdežto s aplikací si je může přitáhnout, podívat se na ně ze všech stran a vnímat je i v kontextu s celým areálem,“ uvedl Jiří Forejt s tím, že obsahem aplikace, která se podle GPS odemkne až na místě, je nejenom popis, ale i audiokomentář ve čtyřech jazycích.

„Chceme lidi vytáhnout ven a ukázat, že digitální technologie nefungují pouze ve virtuální realitě doma, ale že se ten zážitek dá umocnit přímo na místě, kde člověk lépe pochopí všechny kontexty,“ nechal se slyšet muž, jehož cílem je nejenom 3D sken katedrály sv. Víta v Praze, ale také mnohé světové památky. Například ty poničené ve válce v Sýrii. „Jsme ve spojení s ministerstvem zahraničí, které tyto možnosti vyjednává. Rádi bychom se podíleli na obnově památek v Sýrii, ale je to otázka dalších jednání.“

Práci týmu more.is.more ocenil i hejtman Jiří Štěpán. „Dnešní generace dětí má k moderní výpočetní technice mnohem blíže než generace předcházející, a proto věřím, že právě děti a mládež se stanou průvodci svým rodičům a prarodičům a provedou je po historických památkách. Jsem rád, že tato aplikace má ohromné využití nejen v propagaci cestovního ruchu, ale je využitelná i pro školy, kdy se děti podívají do obydlí pravěkého člověka, projdou se po středověkém hradu nebo poznají kouzlo baroka a jiná historická období. Mohu slíbit, že připravujeme další projekty, které budou přinejmenším stejně atraktivní,“ řekl hejtman Jiří Štěpán.