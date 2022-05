Jako stránka knihy. Novoměstskou průmyslovku ozdobí dílo Karla Čapka

Tradice středoškolského vzdělávání v Opočně se za rok uzavře. Výuka na místní odborné škole skončí a její obory se přesunou do Nového Města nad Metují, kde už přípravy začaly. Tamní průmyslovka se přitom oblékne do nevšedního kabátu s originálním potiskem. Zřejmě nikde jinde v republice nenajdete jinou školu, která bude popsaná jako stránka knihy. A to ne jen tak ledajaké. Na jedné z budov se budete moci začíst do vědeckofantastického díla Karla Čapka R. U. R.

Odborná škola v Opočně za rok osiří, žáci najdou nové zázemí v Novém Městě. Na videu je Ondřej Ptáček z České Skalice, budoucí karosář. Učí se v Novém Městě nad Metují. | Video: Irena Voříšková