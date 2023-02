"Nejsou, nebo neberou. A když přijde nový, je bez pojišťoven," komentuje současný neutěšený stav počtu zubařů na Rychnovsku Dana Jirátová.

Někde musí pacienti dojíždět do sousedních regionů, ale jsou rádi, že alespoň tam se na ně štěstí usmálo. "Jezdíme až do Žamberka, protože jsme to ještě stihli před pěti lety. Mým rodičům paní doktorka v Rychnově nad Kněžnou odešla do důchodu před rokem a doteď zubaře nemají," svěřuje se Jana Nováková.

Martina Kárníková z Dobrušky dojíždí do Dvora Králové nad Labem a je za to ráda, blíž nikoho nesehnala. Obdobnou zkušenost má Dana Kořínková z Dobrušky, která při hledání uspěla v Úpici, ale nestěžuje si. "Vždy to spojíme s výletem do Krkonoš," poznamenává. I tady šlo o štěstí. Tamní lékař má prý přeplněno. "Další klienty nebere, ani nikoho z mé rodiny," dodává.

Jiní cestují z Rychnovska třeba i do Prahy nebo dokonce až do Lokte nad Ohří.

Další peripetie s hledáním zubaře teprve čekají, jako Marii Hernychovou. "Mně skončil v Kostelci, nevím, co budu dělat," říká.

Stomatologie Petrák ve Vamberku řeší nábor nových pacientů pořadníkem umístěným na webových stránkách. Zájemci se na něj mohou prostřednictvím e-mailu zapsat, zanechat na sebe kontakt a počkat si, až na ně dojde řada.

Problém sílí s odchodem lékařů do důchodu, přičemž řada z nich roky přesluhuje. Z pohledu klientů VZP je situace nejkritičtější na Kostelecku. Například v Doudlebách nad Orlicí stomatologická ordinace osiřela už na sklonku roku 2019. Tlak na zbylé zubaře pak sílí.

Doudlebská ordinace osiřela na sklonku roku 2019.Zdroj: Deník/Jana Kotalová

"I já byl nedávno u zubaře a visela tam cedule, že nikoho nepřijímají, jsou na hranici svých kapacit," podotýká starosta Dobrušky Miroslav Sixta.

Také téměř sedmitisícová Dobruška by další posilu v tomto oboru ve městě uvítala.

"Je to těžké. Myslím, že v Dobrušce teď máme jednoho stálého a jednoho zubaře, který se tu střídá. Případnému zájemci nabízíme byt. Nevím, jestli to ještě platí, ale jeden čas tu paní doktorka Nentvichová nabízela i využití ordinace ve svém rodinném domě. Komunikovali jsme s jedním doktorem ze zahraničí, který měl zájem. Už jsme jásali, ale ztroskotali jsme na nějaké administraci. Bylo to komplikované, protože to byl doktor ze zemí třetího světa a aby si mohl zřídit živnost, musel by mít tady pětiletý pobyt, což nesplňoval," vysvětluje dobrušský starosta.

Zubaři se stahují spíše do větších sídel a venkov je netáhne. Řada pacientů tak dojíždí za svými zubaři do krajského města, ale i mnohem dál. Těžko dostupná je lékařská péče obecně obzvlášť pro obyvatele oblasti Orlických hor.

"Zubaře nemáme už delší dobu. Snažím se tomuto tématu věnovat, abychom tuto službu co nejvíce lidem přiblížili, všemožnými silami a komunikací na různých kanálech. Řadu věcí řešíme na jednáních zastupitelstva a řada věcí znamenala vyhlášení výběrových řízení přes krajský úřad a podobně. Lidé si stěžují, že jim zubař chybí. Určitě to není věc, se kterou bychom se měli smířit," míní Zdeněk Vošvrda, který působí v Rokytnici v Orlických horách jako praktický lékař.

A stomatologická péče není to jediné, co tu chybí. V Rokytnici se nedávno uzavřela lékárna. "Měli jsme tu výdejnu léčiv, což je trochu rozdíl než lékárna, i když pro pacienta až tak ne. Ukončila svoji činnost. Lékárna v Rokytnici byla jednou ze sedmi v republice s dojezdovou vzdáleností delší než 10 minut, ale při současné personální krizi, která byla i důvodem uzavření, by nebyla schopna splnit podmínky dotačních programů pojišťovny na podporu. Jednou z nich je mít otevřeno 25 hodin v týdnu, ovšem když nemáte lidi, neotevřete ji. Je to tak trochu začarovaný kruh," poukazuje rokytnický lékař s tím, že by pomohlo zmírnění podmínek, které nelze aplikovat stejně ve všech koutech republiky.

Podle něho se potíže týkají obecně primární péče jako celku. "Chybí tady stomatolog, lékárna, co se týká pediatra, máme tu lékařku předdůchodového věku, která má na starosti v podstatě celé Orlické hory, gynekolog tady má ordinaci jedno odpoledne a jedno dopoledne v týdnu a je taktéž důchodového věku," popisuje Vošvrda.

Časovaná bomba

Pokud se nepodaří přitáhnout někoho, kdo by je jednou mohl nahradit, půjde o časovanou bombu. "Byť z pohledu počtu obyvatel spádového území to není problém výrazný, tak časová nedostupnost v našich geografických podmínkách už problémem je," dodává lékař.

Podle předsedy Oblastní stomatologické komory v Rychnově nad Kněžnou Tomáše Petráka generační obměna zubních lékařů na Rychnovsku probíhá ve srovnání s předpovědí krajského úřadu mírně lépe, než se předpokládalo.

"Byť je věc zkreslena mateřskými a rodičovskými dovolenými. Lze očekávat, že po skončení každého lékaře bez náhrady bude nějakou dobu v oblasti větší tlak na přijímání nových pacientů. Ostatní ordinace mohou pacienty přijímat pouze postupně, aby nedošlo k překročení únosného zatížení zdravotnického zařízení a tím k omezení dostupnosti a kvality péče. Pokud pacient svého ošetřujícího lékaře nemá, je vhodné se obrátit na zdravotní pojišťovnu se žádostí o poskytnutí kontaktu na konkrétní zdravotnické zařízení v dojezdové vzdálenosti, které má volnou kapacitu pro nové pacienty. Péči o síť smluvních poskytovatelů mají v rukou zdravotní pojišťovny," podotýká Petrák.

Pomohou bonusy?

VZP se od 1. ledna letošního roku rozhodla motivovat poskytovatele lékařské péče k otevření nových ordinací v lokalitách se zhoršenou dostupností. Jednorázové bonusy nabízí praktickým lékařům pro dospělé, pediatrům a také stomatologům. Celková částka 800 tisíc korun (v případě praktiků a pediatrů) bude vždy násobena podílem počtu pojištěnců VZP v daném okrese. V případě stomatologů půjde o 500 tisíc, respektive opět částku adekvátní podílu na trhu. Nový poskytovatel bude muset postupně zaregistrovat dohodnutý počet pojištěnců VZP do své péče a zároveň dodržet požadovaný rozsah a rozložení ordinační doby. Aktuálně je plánováno, že bonifikace pro tyto lokality budou garantovány po dobu maximálně dvou let.

Nad tento jednorázový bonus pro nové poskytovatele mají být podle vyjádření VZP za svoji práci v daných lokalitách lépe ohodnoceni také stávající lékaři. „V případě stomatologů půjde o navýšení úhrady výkonů o 10 procent, u všeobecných praktických lékařů a pediatrů o navýšení hodnoty bodu o 0,10 korun,“ uvádí náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči Jan Bodnár.

V rámci programu mohou poskytovatelé získat vyšší platbu za nově registrovaného pojištěnce do své péče, a to především ve výše uvedených lokalitách. „Chceme oslovit i stávající ordinace, které v daných lokalitách fungují, bonifikace by je měly motivovat k nabírání nových pacientů. Nabízíme jim až 1 300 korun za každého nově registrovaného pacienta do péče, výše částky je opět stanovena podle potřebnosti v dané lokalitě a podle naplnění dalších parametrů, jako například zvýšení kapacity poskytovatele,“ doplňuje Bodnár s tím, že bonusy se týkají praktických lékařů, stomatologů a také gynekologických ordinací.