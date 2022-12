Po nuceném půstu od vánočních trhů v předchozích covidových letech si je letos lidé mohli vychutnat plnými doušky. A na Rychnovsku se na některých místech konaly vůbec poprvé, jako na nádvoří opočenského zámku.

Z Ohnišova. | Foto: Irena Voříšková

Máme pro vás malou připomínku vánočních trhů, a to nejen v regionu. Vezmeme Vás však třeba i do Prahy na Hrad a na proslulé trhy v Drážďanech. Tak se jimi pokochejte a přejeme šťastné vykročení do nového roku.