Zatímco za jeho života mu nejeden Rychnovák nemohl přijít na jméno, dnes je toto město na svého slavného rodáka jaksepatří pyšné. Má tu svou bustu, náměstí, festival, turistickou trasu po stopách knihy Bylo nás pět a hrdinové tohoto díla tu mají dokonce své sousoší a ulice. Pojmenována po Karlu Poláčkovi byla také nová městská knihovna. Narodil se přesně před 131 lety - 22. března 1892 v Rychnově nad Kněžnou. Co o něm víte a jak dobře znáte jeho dílo? Zkuste náš KVÍZ.

Karel Poláček | Foto: archiv

Vážil si Chaplina, o sport nejevil zájem, na fotbalové zápasy chodil jen v době, kdy psal Muže v ofsajdu, protože ho zajímal fenomén fanouškovství. Technické vymoženosti mu byly zcela cizí. Tak na svého otce Karla Poláčka vzpomínala Jiřina Jelinowiczová.

Připomínala také jeho výrok, jenž jako by shrnul jeho pocity a zkušenosti, které nabyl v manželství: "Rodina je základem státu a otravy."

Pepek Zilvar z chudobince vystudoval matematiku a fyziku

Byl však ve světě literatury obdivuhodnou osobností. Jaký byl jako člověk a jaké měl zvyky?"Otec byl zdravý jako řípa. Kromě nějakého občasného nachlazení, nepamutuju se, že by kdy stonal. K lékařům nechodil, nepotřeboval je. Mírně kouřil, kupoval si denně deset egyptek. Jeho zvyky byly naprosto pravidelné, chodil pomalu, nikdy nikam nepospíchal. Politicky se přidržoval Masaryka a Beneše. Netoužil po změnách, na povstání a revoluce se díval skepticky. Nebyl ochoten obětovat své pohodlí nějaké ideologii. Nebyl nijak zvláště dobročinný, pomáhal jen svým bratrům, když byli v nouzi. Nebyl ochoten se dívat na cizí utrpění. Obtěžovalo ho to," vybavovala si Jiřina Jelinowiczová ještě řadu let po jeho smrti.

Rychnov nad Kněžnou odhalil Poláčkovu lavičku. Zdobená je knihami

Jako jediná z rozvětvené rodiny unikla holocaustu a druhou světovou válku přežila v Anglii. Proč neodešel i její otec, bylo podle ní důsledkem rysů jeho povahy: "On nebyl muž činu, vždycky se snažil zařídit si to tak, aby se někdo jiný o jeho záležitosti postaral. Neměl rád změny. Nebyl odvážný, nerad něco riskoval."

Zdroj: Youtube

Dnes si ho jeho rodné město váží. Za svého života se však velkého vděku od místních nedočkal. V Okresním městě a jeho pokračování čerpal ze vzpomínek na Rychnov svého mládí. Čtenářům podal úsměvný pohled na kolorit života maloměsta. Podařilo se mu ho i s jeho protagonisty vykreslit tak věrně, že se v postavách knihy dotyční poznali a Poláček byl obviněn z nactiutrhačství a dlouhá léta se prý v Rychnově nesměl ukázat.