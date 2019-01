Orlické Záhoří – Obec se s velkou pravděpodobností stane rájem zimních sportů. Ski areál Jadrná tu totiž nejspíš opravdu vyroste.Záhoří už připravuje vše potřebné, aby mohlo vypsat výběrové řízení.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jakub Kopřiva

Zarytý odpůrce stavby Jan Židlický, jehož posledním krokem k zabránění výstavby sjezdovky bylo odvolání proti územnímu rozhodnutí na krajský úřad, už proti stavbě nejspíš nic nezmůže. Starosta Vojtěch Špindler je o tom přesvědčen.

Lidé odchází

„Je pravda, že se o to může snažit, ale jeho kroky nemohou nic pozdržet," prozradil starosta. Ski areál by podle něj pomohl v obci udržet život. Za posledních dvacet let ji opustila čtvrtina obyvatel a situace se stále zhoršuje.

„Odliv lidí je neskutečný. Trendem je odcházet za prací jinam. Tady je totiž pracovních pozic nedostatek," popisuje Vojtěch Špinler.

„Žití" na úrovni

Vybudování ski areálu by podle něj přineslo řadu nových příležitostí – zájem lyžařů by mohl jít ruku v ruce se zájmem případných dalších investorů.

V Záhoří by mohly vyrůst nové penziony či restaurace a rozvinuly by se také další služby.

„Možná by tu vyrostl bowling, kdo ví?" ptá se starosta. Podle něj je však na tyto úvahy ještě moc brzy.

Chce však, aby lidem vesnice nabídla „žití" na úrovni. „Není mým cílem, aby to tu bylo stejné jako ve městě. Vesnice má mnoho výhod. Měly by tu však fungovat služby na dobré úrovni a mělo by tu být dost pracovních míst," myslí si.

Starosta Záhoří Vojtěch Špinler si myslí, že by díky výstavbě našly uplatnění i nyní nevyužívané objekty – chalupy, ale také rozpadlé bývalé hotely či penziony. „Na obyvatelích jsou však závislé také škola či pošta," poznamenává.

Na zájem turistů a „rozproudění" života v obci spoléhají i někteří místní podnikatelé.

„Čekám na ski areál už deset let. Jen díky tomu, že se bude konečně stavět, neskončím s provozováním hotelu," prozradil Petr Polák. Podle něj je podnikání v obci v současnosti nevýhodné. „A ještě se k tomu musí přičíst letošní mírná zima," dodává s tím, že je ski areál nadějí i pro další obyvatele.

Sjezdovku chtějí

Také podle starosty stavbu ski centra přivítá většina z nich. Mezi místními prý obec provedla několik průzkumů. „Všichni souhlasí, a to i chalupáři," podotkl starosta. Podle něj je zarážející, že proti stavbě brojí zrovna Jan Židlický, který ani není obyvatelem obce a do Záhoří občas přijíždí z místa svého bydliště – Prahy.

Zarytý odpůrce Jadrné však tvrdí, že mu jde jedině o ochranu přírody.

„Trváme na jejím zachování v původním stavu. Hory by měly zůstat takové, jaké jsou. Je to chráněná krajinná oblast, také zde Evropská unie spolu s naší právní agendou založila rezervaci Natura 2000 s chřástalem polním. Připadá mi divné, proč by se mělo ničit jeho prostředí," vysvětlil již před časem Jan Židlický, proč je proti výstavbě.

Rozhodnutí krajského úřadu však hovoří jasně – Jadrná má zelenou.

Záhoří teď vyřizuje potřebné dokumenty a také – shání peníze. „Vzhledem k dlouhému sporu, který stavbu pozdržel o mnoho let, jsme přišli o možnost získat dotace od Evropské unie," popisuje starosta.

Ty mohly tvořit až více než polovinu předpokládané ceny areálu, která je sto dvacet milionů korun. Nyní si bude muset obec půjčit.

Kdy se začne stavět, starosta prý nedokáže odhadnout. „Rozhodně si však přejeme, aby to bylo brzy. Už vzhledem k tomu, kolik času jsme kvůli sporům ztratili," poznamenává. Výběrové řízení by však podle předpokladů mělo být ukončeno do konce května.

Nechtějí prý ničit

V Orlickém Záhoří vznikne nová dlouhá sjezdovka, lanová dráha a parkoviště. Obec chce při jejich budování vycházet s ochranáři.

„Budeme spolupracovat s lidmi ze správy chráněné krajinné oblasti, tak jak tomu bylo dosud. Máme mezi sebou dohody, které nebudeme v žádném případě rušit. Nikdo ani v nejmenším nechce poničit přírodu," zdůrazňuje starosta a naráží tím opět na spor, který se mezi zastánci a odpůrcem stavby táhl dlouhé roky.

„Paradoxní je, že posledním argumentem Jana Židlického nebyla ochrana přírody. Tvrdil, že na místě sjezdovky se nacházejí hroby původních obyvatel, sudetských Němců, a že je nedůstojné v tomto místě stavět," dodává Vojtěch Špinler s tím, že podle jeho názoru to není pravda.