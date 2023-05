/ROZHOVOR/ Páteční vernisáž otevřela v Galerii Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí další výjimečnou výstavu, výstavu portrétů a retrospektivní tvorby Jadrana Šetlíka. Už jeho začátky byly pozoruhodné, vždyť první osobností, kterou se mu ještě jako teenegerovi podařilo vyfotografovat, nebyl nikdo menší než proslulá filmová hvězda Claudia Cardinalová. Později to byly i další ikony, a to nejen stříbrného plátna.

Jadran Šetlík s portrétem Marty Kubišové a její dcery. | Foto: archiv Kinský Art Media

Fotoaparát vzal poprvé do ruky ještě jako kluk a láska k němu a zachycování krásy kolem prostřednictvím objektivu v něm přetrvala dodnes. Toto umění posunul ještě dál, ruční technologií přenášené fotografie na plátno evokují pocit malířského plátna malovaného starými mistry. Průřez životní tvorbou významného uměleckého fotografa a portrétisty Jadrana Šetlíka bude v horním patře rodového sídla Kinských v Kostelci nad Orlicí k vidění až do 29. října.

Pamatujete si, kdy jste vzal poprvé do ruky fotoaparát a udělal první snímek?

Ano, pamatuji si to, jako by to bylo včera. Bylo mi deset let a tatínek se tehdy stal dopisovatelem Československé tiskové kanceláře s tím, že budeme odjíždět na několik let do Říma. Tehdy mi můj dědeček věnoval jeho americký fotoaparát značky ARGUS i s exposimetrem. Byl to pro mě velký impuls začít dělat moje první fotografie.

V Novém zámku Kinských v Kostelci nad Orlicí začíná nová sezona

Itálie je zem proslulá nádhernými architektonickými památkami i kouzelnými vesničkami, což je samo o sobě dost inspirativní prostředí. Proč se ale nakonec středobodem Vaší práce stali nakonec hlavně lidé, osobnosti? Nebo to bylo jinak?

Mnohé v životě vzniká náhodou. Jinak tomu nebylo ani v mém případě. Při fotografování římských památek jsem narazil na skupinku paparazziů, kteří právě fotografovali dvě dámy. V tom jsem zaslechl: Claudia Cardinale. Připojil jsem se k nim a začal je také fotografovat. I přes nezkušenost a emoce, které tuto situaci doprovázely, vznikly z celého filmu dvě, tři fotografie, které nebyly ani hnuté nebo rozmazané a Claudia na nich byla zcela k rozeznání. To byl pro mě tak silný zážitek, že jsem začal frekventovat prostředí římských fotografů. Stal jsem se tak v patnácti letech nejmladším římským paparazzim.

Po Claudii Cardinale následovala celá řada hvězd stříbrného plátna šedesátých let: Brigitte Bardot, Anthony Quinn, Jean Paul Belmondo, Ursula Andress, Peter Selers, ale také například Robert Kennedy a mnoho dalších. A toto téma, tedy fotografování lidí, mne doprovází celý život. Po mém návratu do Čech jsem hlavně fotografoval modelky v rámci reklamní a módní fotografie, kdy jsem realizoval desítky reklamních zakázek, celých kampaní i kalendářů.

Jadran Šetlík se narodil 19.ledna 1952 v italském Terstu jako syn českého novináře a matky Slovinky. Do Prahy přijel s rodiči v pěti letech a za dalších osm let se opět stěhoval do rodné Itálie, kde se jeho otec stal dopisovatelem ČTK. V osmnácti letech začal Jadran Šetlík studovat na grafické škole v Praze. V té době bylo o dráze uměleckého fotografa definitivně rozhodnuto.

Ve své profesionální kariéře se věnoval všem fotografickým žánrům od reportáže přes architekturu, reklamu, módu, až k volné tvorbě. Jeho nejvyhledávanějším a nejčastějším fotografickým objektem byla velmi často žena v mnoha podobách. Svědčí o tom desítky kalendářů, řada reklamních kampaní, nesčetné množství reprezentativních souborů zajímavých osobností a fotomodelek. V současné době se Jadran Šetlík věnuje převážně portrétu a svojí tvorbou směřuje mimo jiné k renesanci rodinného portrétu (včetně dětského portrétu), který navozuje atmosféru klasického obrazu: nasvícením, kompozicí, volbou pozadí, stíny a barevností.

Jaká z osobností ve Vás zanechala nejhlubší vzpomínky, navázal jste díky Vaší práci s některými i přátelství?

Vzpomínky se váží, řekl bych, ke každé portrétované osobě. Pochopitelně s různě silnými vjemy. Ale pokud bych měl jmenovat pouze jednu osobnost, pak bych zmínil Tomáše Baťu, kterého jsem portrétoval v jeho zlínské vile.

Portréty slavných. Tomáš BaťaZdroj: Jadran Šetlík

Přátelství vzniká u mnoha portrétovaných. Je to velmi intimní věc, při které, aby vznikl dobrý portrét, se vám lidé musejí otevřít. Pouze tak já pak mohu „proniknout do jejich nitra“ a následné emoce a jejich charisma přenést na celuloidový pásek filmu. Všechny moje fotografie jsou dělány analogem, tedy na film.

V čem je podle Vás kouzlo fotografie?

Je to schopnost zachytit okamžik, který se už nikdy nevrátí. A jsou zcela nadčasové.

Někdo má raději černobílé snímky, jak je to u Vás?

Dříve jsem hodně používal černobílý film. Hlavně v oblasti uměleckého aktu. Moje současná portrétní tvorba je koncipovaná do charakteru obrazů. Nasvícením, kompozicí, volbou pozadí a v neposlední řadě přenosem fotografické emulze na plátno i jejím opracováním speciálním gelem, kdy konečný vjem pro diváka je spíše obrazový, přesto, že se jedná o klasickou, ručně nazvětšovanou fotografii.

Zmínil jste Vaši specialitu - fotografické portréty. Jaké místo mají v dnešním digitálním světě?

Jak jsem říkal, používám při portrétováni film. Nechci tím nijak negovat “digitál”, ale pro moje pojetí je zcela nepoužitelný. Je příliš technický, plochý i příliš “dokonalý”. Pak přichází takzvaná posprodukce, kde se všechny nedokonalosti v počítači ve photoshopu “vyčistí” a upraví, že z autentičnosti portrétovaného zůstane pramálo…

Portrétoval jste i Františka Kinského?

Doposud ne, ale jsme domluveni, že jakmile přijde v létě trochu klidnější období, určitě budeme jeho portrét realizovat. Dobře totiž víme, že k tomu patří nezbytný klid a pohoda. Na tom jsme se oba shodli.

Ve třinácti komnatách výstavních prostor Galerie Kinský návštěvníci zhlédnou retrospektivní tvorbu Jadrana Šetlíka i výběr z jeho galerií osobností naší vlasti, RAF (českých letců Královského letectva), českého byznysu, medicíny, uvidí zde představitele české aristokracie, církve i zajímavé a známé osobnosti ze světa. „Portrét je pro mne hledáním krásy a charismatu v nitru člověka. Je mi velkou ctí vystavovat v úžasném prostředí prestižní Galerie Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí u mého přítele a propagátora české aristokracie Františka Kinského,“ uvedl Jadran Šetlík.

„S Jadranem Šetlíkem se známe již z dob 70. let. Jsem moc rád, že se nám podařilo realizovat výstavu jeho rozsáhlé tvorby. Jadranova výstava je pro mě osobně naprosto unikátní v tom, že spojuje vynikající umělecké dílo s historií. Představuje význačné osobnosti a jejich prostřednictvím i řadu významných dnů a událostí. Je odkazem pro budoucí generace,“ doplnil František Kinský, majitel Nového zámku a Galerie Kinský.