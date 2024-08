Nové izolátory právě v těchto dnech montují technici ČEZ Distribuce na vedení velmi vysokého napětí mezi Náchodem a obcí Kvasiny. Celkové náklady na výměnu izolátorů dosáhnou téměř 4 a půl milionu korun. Uvedla to prostřednictvím své mluvčí Šárky Lapáčkové Beránkové Skupina ČEZ pro východní Čechy.

Energetici společnosti ČEZ Distribuce využili celozávodní dovolené v závodě Škoda Auto Kvasiny a pustili se do výměny izolátorů na lince vedení velmi vysokého napětí 110 kV mezi Náchodem, Dobruškou a obcí Kvasiny a rozvodnou Rychnov nad Kněžnou. Práce budou probíhat v několika etapách od července letošního roku a dokončeno by mělo být do konce letošního října.

Výměna stávajících izolátorů za nové zvýší spolehlivost dodávek elektrické energie celé linky a omezí poruchovost. Energetici vymění celkem 256 izolátorů na 79 stožárech vedení velmi vysokého napětí v délce více jak 36 kilometrů. Celá investiční akce vyjde na téměř čtyři a půl milionu korun.

close info Zdroj: Se svolením ČEZ Distribuce zoom_in Výměna izolátorů na vedení mezi Náchodem a Kvasinami

„Omezení poruchovosti je pro nás priorita. Vedení dodává energii nejen obyvatelům v dané oblasti, ale i velkým podnikům mezi které patří jeden z největších zaměstnavatelů v regionu automobilka Škoda Auto,“ upřesňuje Martin Molinger, člen představenstva ČEZ Distribuce.

Mohlo by vás zajímat: Ateliérem s vůní benzinu v Bystrém si sběratel splnil klukovský sen