/FOTO, VIDEO/ Scénárista i režisér David Laňka se v lednu vrátil s filmovým štábem na Rychnovsko, aby dotočil poslední scény do nového rodinného snímku podle knihy Oty Hofmana Útěk. Filmovým návratem byl pro Ivana Vyskočila a Romana Skamene, kteří si před téměř 60 lety zahráli v původní verzi dvojici hlavních hrdinů. Co si vybavují z tehdejšího natáčení i jaký vztah mají k Orlickým horám, kam je tentokrát jejich nové role v Útěku přivedly? I na to jsme se jich zeptali.

V jiných rolích, ale zpět v Útěku. Představitelé hlavních rolí z nového filmu Útěk Kanwar Šulc (vlevo) a Jakub Barták (vpravo). Mezi nimi Roman Skamene, v původní verzi z r. 1967 si zahrál Sašu, ve výřezu v nové roli ředitele Ivan Vyskočil. | Foto: koláž snímků Pavla Šinagla a z FB ZŠ Deštné v Orl. horách

V roce 1967 si odbyl svou premiéru filmový Útěk v režii Štěpána Skalského, který si záhy připsal řadu ocenění také na mezinárodních festivalech. V roli malého Saši v něm debutoval tehdy dvanáctiletý Roman Skamene, ale důležitým mezníkem byl i pro jeho hereckého partnera Ivana Vyskočila.

„První verze se točila v jižních Čechách. Samozřejmě si to pamatuju, protože to byl jeden z prvních filmu, kde jsem měl hlavní roli. Vzpomínám na laskavého režiséra Štěpána Skalského i na seznámení s Romanem Skamene,“ svěřil se Ivan Vyskočil, jenž hrál staršího z hrdinů (ve verzi Davida Laňky se v týž roli objeví Kanwar Šulc).

Předlohou pro Film Útěk se stala stejnojmenná kniha Oty Hofmana. Jde o příběh dvou chlapců, malého školáka a teenagera, které náhoda, zvláštní životní situace, strach a pocit osamění přinutí strávit společně několik dní. Na začátku příběhu je požár, malý Saša je podezřelý z toho, že hořet začalo vinou jeho i kamarádů. Po vyšetřování ve škole se bojí vrátit domů. V zahradní chatce, kam se ukryje, se setkává s mladíkem, který také prchá, záhy v něm poznává skutečného viníka. Jejich společný útěk a hledání cesty není pouhým sledem dobrodružných i nebezpečných zážitků, hrou na ostří nože, ale znamená především hledání a poznávání životních hodnot, touhu po přátelství a porozumění.

Tentokrát mu připadla role ředitele školy, nové bylo i místo natáčení. Zatímco poprvé se děj odehrával u většího města, režisér David Laňka ho přenesl do lůna přírody Orlických hor.

Orlické hory zná a miluje od dětství

„V čem bude nová verze jiná, mohu říct až po shlédnutí filmu. Ale scénář se nijak neliší. Zcela něco jiného jsou Orlické hory. To je moje dětství. Jezdili jsme tam od roku 1953 a znám a miluju je ještě v opravdu panenském stavu. Dnes je stejně miluji, moje děti a vnoučata,“ říká Ivan Vyskočil.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Co si vybaví Roman Skamene při vzpomínce na původní verzi filmové adaptace a jaký byl pro něj návrat do Útěku?

„Je krásné to, že film Útěk byl můj úplně první film a hned hlavní role. Tak si dovedete představit, že to byl pro mne veliký zážitek a z malého venkovského chlapce, bylo mi tehdy 12 let, i když jsem vypadal na 8 let, se rázem stal známý dětský herec,“ vypráví.

Máte to tu strašně krásné, říká David Laňka. Film Útěk zasadil do Orlických hor

Sašu, kterého kdysi ztvárnil, nyní představuje Jakub Barták, kterého televizní diváci už znají třeba ze seriálu Dobré ráno, Brno!, Bodyguardi, z filmu Přání Ježíškovi nebo třeba z pohádky Krakonošovo tajemství. „Chlapeček, který nyní hraje moji roli, je stejně roztomilý, jako jsem byl já před skoro 60 lety,“ poznamenává s úsměvem Roman Skamene.

Štáb se bál, aby v bažinách nebyly výbušniny

„Vzhledem k tomu, že je to již téměř 60 let, tak si moc nepamatuji, ale přeci něco: točili jsme v bažinách mezi rybníky a já jsem tam našel dvě německé helmy z druhé světové války a začaly obavy u štábu, aby v bažinách nebyly výbušniny. Po prohledání se to nepotvrdilo. A ještě si pamatuji, že z diet, které teď už neexistují, jsem ušetřil pár korun. Jinak to bylo tak krásné a příjemné natáčení díky panu režiséru Štěpánu Skalskému, že na něj nikdy úplně nezapomenu,“ vzpomíná.

Když se mu naskytla možnost návratu do Útěku, nezaváhal, i když šlo jen o menší úlohu a jednodenní natáčení: „Když mi nyní volal režisér nové verze Útěku, tak mě zalil nostalgický pocit a i když v novém filmu mám jen malou roli prodavače, bez mrknutí oka jsem ji rád přijal. Vypadá to, že kruh se uzavírá, Útěkem jsem začal a že bych také končil?“

Filmové scény do Útěku vznikaly pouze na Rychnovsku, na podzim 2023 se nový rodinný snímek natáčel v Říčkách, v základní škole a ulicích Deštného v Orlických horách, Dřevěném údolí u Zdobnice, Rokytnici v Orlických horách. Na druhou polovinu ledna pak filmaři naplánovali ještě dva natáčecí dny, a sice v rychnovské nemocnici a Kunčině Vsi.

Nynější natáčení Útěku přitom pro něj bylo nejen filmovým návratem, dalo by se říct, do téže „řeky“, bylo i návratem do míst spojených se vzpomínkami na jeho babičku.

„Orlické hory jsou krásné a vzhledem k tomu, že po určitou dobu babička v Orlických horách bydlela, počtvrté se tam provdala a my jako rodina, jsme za ní jezdili, mohu zodpovědně potvrdit, že Orlické hory jsou nádherné. Nejvíce mě potěšilo, že horské silnice jsou perfektní a krásné jako v rakouských Alpách,“ dodává.

V lednu 2024 se Útěk točil i v rychnovské nemocnici:

V roli Sašova otce se objeví Štěpán Kozub, kterému jsme při podzimním natáčení položili pár otázek: