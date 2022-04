U kamen leží dřevěná bedýnka s polínky, vedle umyvadla v koupelně je otevřený červený kufřík s lahvičkami a kartáči na vlasy a u vany vybavené dokonce masážní sprchou je přichystaný ručník. Také v jiné místnosti to vypadá, jako by si zámecký pán jen na chvilku odskočil a na stolečku zanechal noviny a klobouk. Stačí jen přivřít oči a představit si, že co chvíli se objeví ve dveřích, aby otevřel víko truhličky na stolku a vylovil z ní svůj oblíbený doutník.

"Byl to náš záměr, aby expozice tak působila. Od října loňského roku, kdy jsme zavřeli, jsme chystali doposud největší proměnu interiérů. Za posledních 100 let opočenský zámek tolika změnami naráz neprošel. Letos je to také sto let od zpřístupnění zámku veřejnosti a právě k tomuto výročí jsme vše připravili. Do většiny místností se šily nové závěsy a stávající prohlídkový okruh prošel kompletně reinstalací, ke stému výročí zpřístupníme i nově upravené druhé patro zámku, kde dříve byly depozitáře a kudy povede nový prohlídkový okruh. Bylo tady vystaveno plus minus 10 tisíc věcí, dalších 6 tisíc přibylo na prohlídkové trasy do druhého i prvního patra a přízemí," prozradil kastelán Tomáš Kořínek v rozhovoru, který poskytl Deníku přímo při prohlídce zámku.

Východní Čechy z výšky: Jaká rozhledna je vaše nejoblíbenější?

Na řadě míst se zdražuje, připlatí si návštěvníci i tady?

Vstupné se zdražovalo, protože jsou výrazně vyšší náklady na údržbu, energie, protože správa a mnohé prostory zámku jsou v zimě vytápěny pouze elektricky, což stojí obrovské peníze. Zdražovalo se v průměru kolem třiceti korun na okruh na vstupném pro dospělé, ale naopak se snížilo vstupné pro děti do 18 let.

Vraceli jste interiérům podobu, jakou měly za doby Josefa Colloredo Mannsfelda (17. 2. 1866 - 21. 2. 1957), z čeho jste vycházeli?

Z fotografií pořízených kolem roku 1910 a v roce 1910 vznikl také kompletní inventář zámku, což nám hodně pomohlo. Změnilo se přitom i vedení prohlídky a samozřejmě jsme museli změnit průvodcovský text. Dřív byl o exponátech, teď bude hodně o rodině.

Dříve se nechodilo na arkády a teď se na ně v rámci prohlídky návštěvníci podívají. Jsme národ rozhleden, a tak i tady se lidé chtěli rozhlížet a my na zámku žádnou věž nemáme. Doháníme to tedy arkádami, odkud jsou krásné rozhledy. Na arkádách budou také papoušci. Colloredo-Mannsfeldové je tu měli. V letech 1904 a 1905 byli v Africe, odkud si je museli přivézt. Máme fotografie z nádvoří, kde jsou zachyceni s papouškem a dokonce i s opicemi. Ale zas až tak daleko nepůjdeme, opice tu určitě mít nebudeme.

Jeden místní důchodce - chovatel nám nabídl dva starší papoušky, budou si na zdejších arkádách užívat penze.

S cestami Josefa Colloredo Mannsfelda byla spojena i bohatá etnografická sbírka v přízemí. Prošla také obměnou?

První místnost, která prošla obrovskou změnou, je právě africká hala. Všude v ní byly vitríny, místnost se kompletně předělala. Tato místnost je krásně zdokumentovaná historickými fotografiemi.

Sloužila nejspíš jako takový letní obývák. Na nádvoří se hrál tenis a kdo si chtěl odpočinout, osvěžit se, chodil sem.

Vidím tu i americká kamna…

Josef Colloredo Mannsfeld byl dvakrát v Africe a dvakrát v Americe. Z Ameriky tu máme americká kamna, která stála přesně v tomto místě, a pak jsou tu dvě fotografie ze Severní Ameriky, kde je Josef se svou manželkou Yvonne a jsou na sněžnicích.

Mnoho věcí bylo v depozitářích. Navrtat díry a přidělat na stěnu všechna ta kopí, šípy, meče dalo spoustu práce. Musím říct, že tady jsem trochu panikařil, když jsme tři týdny byli jenom tady věděli jsme, že je před námi je dalších 39 místností. Ale stihli jsme to.

I děti s hendikepem dokážou zázračné věci. Přesvědčily o tom na pódiu v Dobrušce

Tato část byla přístupná už v roce 1922?

Ne. Tehdy byly přístupné pouze obrazárny, sbírky zbraní - rytířský a lovecký sál a knihovna. Máme to štěstí, že máme ještě pamětníka zpřístupnění. Žije vnuk posledního colloredského správce, skladatel Luboš Sluka. Dnes mu je přes devadesát let . Za svým dědečkem sem chodil a říkal, že bylo na dědečkovi, koho provázel. Příchozí si omrkl a když chtěl, tak je provedl. To, co za to od nich dostal, bylo pro něj takovou prémií.

Na prohlídkovou trasu v prvním patře se vcházelo jinými dveřmi než nyní. Proč?

Abychom ukázali i koupelnu, která nebyla přístupná, jen při speciálních prohlídkách. Vždyť na kterém zámku máte vanu s masážní sprchou? Je to další ze zdejších moderních vymožeností, všechny si je Josef Colloredo Mannsfeld přivezl z Ameriky, jako již zmíněná americká kamna, máme tu ještě jedna. A dalším důvodem, proč se nově chodí právě tudy je i ten, že máme kompletní vybavení další místnosti, k níž máme dobovou fotografii.

Máte je v každé místnosti?

To ne. Ale jsou v nich rozmístěné i rodinné fotografie, podařilo se nám najít i ty, které jsou zachycené na historických snímcích. Snažili jsme se jít do detailů a návštěvníci mají možnost sami porovnat v místnostech, k nimž máme dobové fotografie, jak se to podařilo.

Některé obrazy vypadají jako po restaurování…

Jde o náhradu původních obrazů, které byly vydány v restituci. Museli jsme nechat vyřezat nové rámy a vsadit do nich tisky na plátno. Tímto způsobem jsme hodně doplňovali obrazy v reprezentačním salonu, kde jsme připravili i jednu specialitu. Máme tu původní koberec. Jenže je obrovský přes celou místnost. Vážíme si ho a chceme, aby se zachoval, takže v této místnosti se bude chodit po plexiskle. Inspiroval jsem se na jednom zámku v Dánsku. Nevím, že by jiný zámek či hrad v České republice něco takového měl.

Jinak výrazné změny jsou i v další části prohlídkového okruhu, kde začíná apartmá kněžny Lucy Yvonne, první ženy Josefa, s níž se později rozvedl. Stůl, který je i na staré fotografii, jsme si museli půjčit. Colloredové s nábytkem různě šachovali, vyfotili si ho tady a pak ho nejspíš za první republiky převezli na Dobříš.

Dřív tu byla vývojová expozice nábytku od renesance přes rané baroko, vrcholové baroko, klasicismus až po empír. Byla průchozí a návštěvníci měli dojem, jako by šlo o chodbu, ale naším záměrem je, aby pochopili, že o chodbu nejde. Byly tu hostinské pokoje pro nejbližší rodinu. Tady je například pokoj pro Jeronýma, bratra panujícího knížete. Byl to námořní kapitán, a proto jsou tu lodě, uniformy kapitána. Jako chodba tady sloužila arkáda, kam směřuje prohlídka, a z arkády je také přístup do každé místnosti.

Venku přituhlo a tak si lyžovačku v Orlických horách užijete až do Velikonoc

Bude přístupná i arkáda v druhém patře?

Ano, v rámci druhého prohlídkového okruhu, který bude zpřístupněn od 14. dubna. Ten zahrnuje soukromé apartmány sourozenců knížete Josefa II., v druhém patře byli také ubytováváni méně významní hosté.

A co ti významnější?

Byl tady i František Ferdinand d'Este a další významné návštěvy. Byli ubytováni v apartmá Kinských v prvním patře. Bylo to nejhonosnější hostinské apartmá, mimo jiné i pro Kinské, ke kterým měli Colloredo-Mannsfeldové blízko. Jeho součástí byla koupelna, salon a ložnice. Z vybavení předchozího prohlídkového okruhu tady zbyl jen sekretář.

Kompletně se převěšovaly i obrazárny, vrátil se tam velký oboustranný obraz, který byl právě v apartmá Kinských, a převěšovala se i velká obrazárna. Dlouhé obrazy bitev jsme potřebovali přemístit do druhého patra. Nejzajímavější byla práce s velkým obrazem uprostřed, váží půl tuny. Musela přijet specializovaná firma, která pomocí ještěrky obraz zvedala. I ten stroj sem museli dopravit, neslo ho osm chlapů. Na speciálním stroji se pak stěhovala také piana, s jeho pomocí jsme si jedno nechali vyvézt až do druhého patra.

Zámek v Opočně se pro veřejnost otevře v sobotu 2. dubna



V letošním roce nabízí nově dva prohlídkové okruhy:

- prohlídku afrického sálu a 1. patra zámku (prohlídka zaměřená na život a soukromé komnaty majitele zámku Josefa II. Colloredo-Mannsfelda, jehmanželky a bratra Jeronýma, prohlídka zahrnuje malou a velkou obrazárnu)

- prohlídku 2. patra zámku (během prohlídky návštěvník zavítá do soukromých apartmánů sourozenců knížete Josefa II., prohlídka zahrnuje návštěvu zámeckých zbrojnic – rytířského a loveckého sálu). Druhé patro nebylo nikdy zpřístupněno veřejnosti (až na část zbrojnic), sloužilo dlouhé roky jako zámecký depozitář nábytku, zbraní, obrazů apod.



Otevírací doba:



V měsících dubnu a říjnu je pro předem objednané skupiny prohlídka možná také ve všední dny mimo pondělí (od 10.00 do 15.00 hod.). Zámek je otevřen i o státních svátcích.

Duben a říjen soboty a neděle 10.00 - 15.00 hod. (14., 15. a 18. dubna 2022 zámek otevřen Velikonoce, 26., 27., 28. října 2022 zámek otevřen) (začátek poslední prohlídky v 15.00 hod.)

Květen, červen a září úterý až neděle 10.00 - 16.00 hod. (začátek poslední prohlídky v 16.00 hod.)

Červenec a srpen úterý až neděle 9.00 - 17.00 hod. (začátek poslední prohlídky 17.00 hod.)

Prosinec pouze ve dnech adventních prohlídek 10.00 - 15.00 hod. (pro rok 2022 - 3. - 4., 10. - 11. a 17. - 18. prosince) (začátek poslední prohlídky 15.00 hod.)